FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1188

stranger :

Gün içi ticaretin kısa ve orta vadeden daha az yorulan en aptalca faaliyet olduğuna giderek daha fazla ikna oluyorum, bu yüzden üzerinde ciddi bir şekilde çalışmanın pek bir anlamı yok.

Ama bu bir amatör, her biri kendine göre.

Gösteriş yapmak istemiyorum. Ama bu platformda nasıl kişisel yazıyorlar?
 
4'teki ile aynı. Geçen haftanın ikinci yarısında, gün içi ticaretin sonuçlarını öğle yemeğinden önce 200$+ seviyesinde gösterdim, bu yüzden bunu bir yorgunluk olarak görmüyorum.
 
satın almak
 
Evet, bir satın alma var)
 
burada ve şimdiydi.
 
Pazartesi günleri çok aktifim
 
tol64 :
Ana şey, yapışmasıdır. ;))

Elbette?


 
Burada ve şimdi konuşmaya yemin ettim, hemen zeka başlıyor)

 
şaka yapıyorum. ))
 
Ve yine ne yapıyorsun?)))
