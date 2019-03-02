FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1189

Yeni yorum
 
tol64 :
şaka yapıyorum. ))

tamam o zaman...


 
stranger :
Ve yine ne yapıyorsun ?)))
nakalyaku...
 
Lesorub :
nakalyaku...
Bu çok ciddi bir şekilde anlaşılmaz) Ve ay haklı.
 
stranger :
Cidden anlaşılmaz)

birinin kalesinin yok olacağı seviyeler...

peki ya sellas...

 
Lesorub :

birinin kalesinin yok olacağı seviyeler...

peki ya sellas...

Depo orada biri ölecek)
 
cd'nin faydaları. "satın al" gönderisini grafikle eşleştirin.
 
iIDLERr :
cd'nin faydaları. "satın al" gönderisini grafikle eşleştirin.
İnanın bana daha iyi şeyler var cd, kimse 4840'ta alım görmedi. Bu nedenle, bu tür hack çalışmaları için tamamen sembolik olsa bile para ödemeye değmeyeceğini düşünüyorum.
 
stranger :
İnanın bana daha iyi şeyler var cd, kimse 4840'ta alım görmedi. Bu nedenle, bu tür hack çalışmaları için tamamen sembolik olsa bile para ödemeye değmeyeceğini düşünüyorum.
Acı çekiyorum çünkü bu bana komik geliyor. buna yaratıcılık deyin
 
stranger :
Bu çok ciddi bir şekilde anlaşılmaz) Ve ay haklı.

Aşağıda bekleyen bir audi var...

veya 8024'e kadar gerilmiş

 
stranger :
İnanın bana daha iyi şeyler var cd, kimse 4840'ta alım görmedi. Bu nedenle, bu tür hack çalışmaları için tamamen sembolik olsa bile para ödemeye değmeyeceğini düşünüyorum.

herhangi bir paritede uzun süre sivil giriş diyelim...



1...118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196...2119
Yeni yorum