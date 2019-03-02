FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1180

stranger :
Bak, daha fazla paylaşım olmayacak.

Evet, onlara ihtiyacımız yok, paylaşımlar ...


 
Lesorub :

Evet, onlara ihtiyacımız yok, paylaşımlar ...


Anlamadım, beyazlardan mısınız yoksa yeşillerden mi?
 
stranger :
Aferin, gençler gibi tahmin etmek yerine çözdüm demektir)
siktir git akbaba, masum bir ruh buldum, hadi, alay et ...)))
 
iIDLERr :
siktir git akbaba, masum bir ruh buldum, hadi, alay et ...)))
Aksine, iyi bir adam, düşünebildiğini her zaman fark etti.
 
azfaraon :
Şahsen umurumda değil))) Ben kendim buraya çizimler koydum ve piyasa hakkındaki fikrimi oklarla gösterdim ... Ve sterlin ve euronun büyümesini programa göre kişisel olarak kendim belirledim ve tüm bunları açıklayabilirim , tabii ki kararlarım neye dayanıyor .. Programa göre ticaret yapabileceğinize sadece siz inanmıyorsunuz ... Yani söylenecek bir şey yok

Benzer şekilde, 1.02'den itibaren bir sonraki düzeltmeyi bekleyeceğim. (evet, bazıları bisiklete binmeyi bilmiyor - ölmeden idare ediyorlar)

 
iIDLERr :
Anlamadım, beyazlardan mısınız yoksa yeşillerden mi?
Petersburg'a...
 
Ishim :

Benzer şekilde, 1.02'den itibaren bir sonraki düzeltmeyi bekleyeceğim. (evet, bazıları bisiklete binmeyi bilmiyor - ölmeden idare ediyorlar)

Bir 1050-11 beklemeyecek mi?)

stranger :
Bir 1050-11 beklemeyecek mi?)
1.13 ıslah seviyesi - öyleydi - ama bir şey birlikte büyümedi (teknik olarak işe yaramadı)))))
 
Ishim :
1.13 ıslah seviyesi - öyleydi - ama bir şey birlikte büyümedi (teknik olarak işe yaramadı)))))
Ve poundda Efsane haklıydı - 5350-54.
 
stranger :
Ve poundda Efsane haklıydı - 5350-54.
Neden belki ve değildi. (haydi sizin için düzeltme bitti - pound aynı downzz)
