FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1184
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve kim bilir...
Peki nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, gidiyor musunuz? gidiş?
grafiklere akıllı olmaktan daha iyi bakın...
Her gün grafiklere bakıyorum. senden iyi haberler duymak istiyorum
Her ikisini de girin, böylece kesin) Karı sadece İlya ile paylaşmayı unutmayın))))
düşük...
EUR/USD sat
EUR/USD sat
0901'den itibaren pire avcısı denenebilir, ama ben denemezdim.
Ben 100pp kar tahmin ediyorum.