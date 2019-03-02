FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1657

Zogman :
Petrolü opsiyonlar ve vadeli işlemlerle analiz edebilir misiniz?
Ve gerçek işlemlere dayanarak ne analiz edilemez?)
 
Vizard_ :

elbette düşecek - petrolden sonraki ruble anlamına geliyordu ...

yaklaşık 73 ... fena bir rakam değil ... arşivci baktı mı? beğendin mi?

Baktım. Mui Ne hepsi, bizimkinin nasıl çalıştığını bilmek, korkacak bir şey yok)))
 
stranger :
Çıldırıyorum))) Ücretsiz satışların gittiğini izliyorum ... iyi, genel olarak, elbette, varsayılana inanmıyorum ...

dofiga kaynakları ... burası Yunanistan değil ...

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248152310

Урядовий портал - найновіші надходження документів КМУ
  • www.kmu.gov.ua
Текст документа:“Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році ” № 271 — редакція від  12.05.2015
 
Pound'a göre, kim ne görüyor - daralan bir üçgen mi yoksa bir arıza mı?
 
Daniil Stolnikov :
eskisi aşağı dedi, aşağı anlamına geliyor (ama belki hemen değil)
 
Zogman :
Açıktır - bu, eğilmiş bir şapka mı?

Veya çift alt ve üst? ))
 
Daniil Stolnikov :
eskisi çizimlerde boombum olmadığını yazmıştı)
 
 
Zogman :
Bebek'in gizli planlarını bize sadece O anlatabilir, ama O bizimle değil.

Büyücünün haplarını yuttuktan sonra, burada ve şimdi çok uzak olmayan yerlerde bir kavga çıkardı ...

 

Tabii ki evde kimse yok.

Özellikle İngiliz tatilini seviyorum

