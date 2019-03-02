FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1657
Petrolü opsiyonlar ve vadeli işlemlerle analiz edebilir misiniz?
elbette düşecek - petrolden sonraki ruble anlamına geliyordu ...
yaklaşık 73 ... fena bir rakam değil ... arşivci baktı mı? beğendin mi?
Aradım. Mui Ne hepsi, bizimkinin nasıl çalıştığını bilmek, korkacak bir şey yok)))
dofiga kaynakları ... burası Yunanistan değil ...
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248152310
Pound'a göre, kim ne görüyor - daralan bir üçgen mi yoksa bir arıza mı?
eskisi aşağı dedi, aşağı anlamına geliyor (ama belki hemen değil)
Veya çift alt ve üst? ))
Açıktır - bu, eğilmiş bir şapka mı?
Bebek'in gizli planlarını bize sadece O anlatabilir, ama O bizimle değil.
Büyücünün haplarını yuttuktan sonra, burada ve şimdi çok uzak olmayan yerlerde bir kavga çıkardı ...
Tabii ki evde kimse yok.
Özellikle İngiliz tatilini seviyorum