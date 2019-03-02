FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1194

Lesorub :
erken, saat 10.00'da terminalde bir aydınlanma olacak ...
Bu yüzden limiti 0830 olarak ayarlayın ve yürüyüşe çıkın)
 
stranger :
Bu yüzden limiti 0830 olarak ayarlayın ve yürüyüşe çıkın)
neden 0770 değil?
Çizimlerimi burada yayınlayabilir miyim?
 
Lesorub :
neden 0770 değil?
Çünkü bugün kimse içeri girmene izin vermeyecek)
 
stranger :
Bu yüzden limiti 0830 olarak ayarlayın ve yürüyüşe çıkın)
neden 086 değil?
 
Lesorub :
neden 0770 değil?
Audi'niz olgunlaşıyor, ancak yavaş yavaş hala yeşil)
 
.6 bir hedefi var. buna kim dayanabilir?
Güzel gün ...

EUR/USD ile ilgili düşünceler...

Büyüme şimdi 1.1'e ve 1.0815'e daha da düşüyor..

 
azfaraon :
Çizimlerimi burada yayınlayabilir miyim?
Sadece yorumlarla, aksi takdirde, Strange, sadece yapışırsa çok yemin eder ...
 

