stranger :
Ve poundda Efsane haklıydı - 5350-54.

Yahudi için, pound için oraya buraya hedefler çizdiler ...

önce ne çözülecek - DOLL biliyor

Yahudilere göre tahmin edeceğim (ve pound Cuma günü yüksekten satıldı):


 
Lesorub :

Aynı zamanda ileri geri işlem yapacak mısınız?)))
 
Ishim :
Neden belki ve değildi. (haydi sizin için düzeltme bitti - pound aynı downzz)
Haklıydı. Belki yuvarlanmaz)
 
stranger :
Lesorub :

stranger :
Haklıydı. Belki yuvarlanmaz)
Bir pound çekmeyeceğim - seninle yuvarlanmasına izin ver)))
 
Ishim :
stranger :

Ishim :

stranger :

