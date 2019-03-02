FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1181
Ve poundda Efsane haklıydı - 5350-54.
Yahudi için, pound için oraya buraya hedefler çizdiler ...
önce ne çözülecek - DOLL biliyor
Yahudilere göre tahmin edeceğim (ve pound Cuma günü yüksekten satıldı):
Neden belki ve değildi. (haydi sizin için düzeltme bitti - pound aynı downzz)
Aynı zamanda ileri geri işlem yapacak mısınız?)))
yukarıdaki oklara bakılırsa kolput dalında evet hem orası hem orası...
satışlarım var...
Ve işleme ve hedefe girişin belirli fiyatını söylememi istediniz?)))) Yani dedi ki - bu artık olmayacak)
Gerçek zamanlı olarak nereden alıp satacağımı ve nereye satacağımı söyleyebilsem de.
Haklıydı. Belki yuvarlanmaz)
Bir pound çekmeyeceğim - seninle yuvarlanmasına izin ver)))
Sen tavo değilsin, yine gençleri kelimeleri ayırmadan bırakacaksın, çiz)))))
Orada, iş parçacığında fareler çoktan öldü)
Kanadalı olmakta çok daha iyiyim))))) (ve bir pound ile yanlış yöne nasıl gittiğinizi izlemek ilginç )))))) - tüm pound senin)
hiçbir şeye ihtiyacımız yok...