FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1193
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ticaret yapmak kolay. choito amers sessizleşti. düş, seni alt üst edecekler
ideal =) biniciler en üstte, satıcılar en altta =))
doğada kırmızı deltalar var mı? oh nasıl vay .....
iyi .. bir norm ofisi daha azaldı
Sayın Müşteri,
Forex4you, Müşterilerin Kişisel Hesapları arasında para transferi hizmetinin sonlandırıldığını duyurur. Bir Kişisel Hesap içinde hesaptan hesaba aktarma seçeneği değişmeden kalır.
Samimi olarak,
Forex4you ekibiniz
erken dağılın...
erken dağılın...
olgunlaştım....