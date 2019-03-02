FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1192
Evet, bütün gün alıcı atıyorlar, şişman ayılar))))))
Bu arada Evra pes etmiyor)))) Yukarıdaki veya aşağıdaki hedeflere sabitleyeceğim - bu "gürültüye tepki vermeyeceğim")))
Moose, belki de 02'de zaten sabitlendi?))))))))))
(merhaba tavşan)
kardeşin mi?
Tüm paket
Hocam bugün ders olmayacak mı? Yoksa çimenli mantarlar mı çıktı? (
bu kaynağa umutsuzca troller bulaştı. (herhangi bir yazı zaman kaybıdır)
Neden bu kadar hemensin, opus'larını her zaman dikkatlice okuyorum, disklerle, bu yüzden bana hemen vurdun, görüyorsun, kötü bir şekilde sıkışmış))))
Bugün bizi güldürmek ister misin?