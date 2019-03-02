FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1049

_new-rena :
zaman ve yük tamamen yoktur.
= Ticaret yok (kapalı)
 
Alexey :
ne gizem! her şey satıldı ve bir pound alındı, kel bir adam buldular

evet, bulundu, kel ...

Lesorub :  
Lesorub :

Mevcut durumda sevilmeyen şey: harrier bir anlaşmada 5 emir sattı, bir anlaşmada yen 5 emir sattı, sterlin satın alındı ve euro satıldı (tüm anlaşmalar burada yayınlanır)

Sorun nedir?

euro satılır, pound satılır. dizin stratejisi (gerçekten değil, değil mi?)

açık zaman tip boy kalem fiyat S/L T/P fiyat komisyon vergiler Takas Kâr
2015.03.12 14:11:36 satın almak 0.01 eurgbp 0.7098 0.0000 0.0000 0.7120 0,00 0,00 -0.03 3.26
2015.03.12 15:03:30 satmak 0.01 gbpchf 1.4968 0.0000 0.0000 1.4954 0,00 0,00 -0.04 1.39
2015.03.12 15:19:48 satmak 0.01 gbpcad 1.8921 0.0000 0.0000 1.8910 0,00 0,00 0.01 0.86
2015.03.12 19:04:21 satmak 0.01 gbpusd 1.4884 0.0000 0.0000 1.4855 0,00 0,00 -0.03 2.90
2015.03.13 00:37:46 satın almak 0.01 eurjpy 128.87 0,00 0,00 128.47 0,00 0,00 0,00 -3.29
2015.03.13 00:52:11 satın almak 0.01 chfjpy 121.27 0,00 0,00 120.41 0,00 0,00 0,00 -7.08
2015.03.13 02:28:34 satmak 0.01 eurnzd 1.4358 0.0000 0.0000 1.4370 0,00 0,00 0,00 -0.88
2015.03.13 04:18:14 satmak 0.01 euro 1.0613 0.0000 0.0000 1.0577 0,00 0,00 0,00 3.60
2015.03.13 04:31:40 satın almak 0.01 usdchf 1.0049 0.0000 0.0000 1.0062 0,00 0,00 0,00 1.29
2015.03.13 05:00:23 satın almak 0.01 nzdchf 0.7433 0.0000 0.0000 0.7403 0,00 0,00 0,00 -2.98
2015.03.13 05:32:35 satın almak 0.01 nzdcad 0.9400 0.0000 0.0000 0.9368 0,00 0,00 0,00 -2.51
2015.03.13 05:43:24 satmak 0.01 audnzd 1.0404 0.0000 0.0000 1.0428 0,00 0,00 0,00 -1.77
2015.03.13 05:44:08 satmak 0.01 bütçe 0.7687 0.0000 0.0000 0.7677 0,00 0,00 0,00 1.00
2015.03.13 06:17:27 satın almak 0.01 gbpaud 1.9376 0.0000 0.0000 1,9347 0,00 0,00 0,00 -2.23
2015.03.13 06:45:07 satmak 0.01 nzdusd 0.7367 0.0000 0.0000 0.7365 0,00 0,00 0,00 0.20
2015.03.13 08:02:41 satmak 0.01 nzdjpy 89.46 0,00 0,00 89.48 0,00 0,00 0,00 -0.16


euro satıldı, mevcut durum için strateji (daha iyi sonuç))):

açık zaman tip boy kalem fiyat S/L T/P fiyat komisyon vergiler Takas Kâr
2015.03.13 04:26:06 satın almak 0.02 euro 1.0610 0.0000 0.0000 1.0576 0,00 0,00 0,00 -6.80
2015.03.13 07:00:05 satmak 0.02 euro 1.0604 0.0000 0.0000 1.0577 0,00 0,00 0,00 5.40
2015.03.13 07:00:07 satmak 0.02 euro 1.0605 0.0000 0.0000 1.0577 0,00 0,00 0,00 5.60
 
Lesorub :

evet, bulundu, kel ...

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1039

Kılık değiştirmiş! Orada piyasa emirleri olduğunu sanıyordum.
21april :  
21april :
= Ticaret yok(kapalı)
nasıl söylenir (yukarıda)
Alexey :  
Alexey :
Kılık değiştirmiş! Orada piyasa emirleri olduğunu sanıyordum.
seninkini söyle, eleştirmen ...)))
 
Alexey :
Kılık değiştirmiş! Orada piyasa emirleri olduğunu sanıyordum.

Ne oldukları umurunda mı?

en azından kel olandan, en azından tüylü olandan?

 
_new-rena :
seninkini söyle, eleştirmen ...)))

Hala durgunum, övünecek bir şey yok!

Dün biraz torgan ve korkmuş

 
Lesorub :

Ne oldukları umurunda mı?

en azından kel olandan, en azından tüylü olandan?

Fark yok! Beyaz cübbeler olmasaydı, beyaz cübbelere vurgu olmazdı.
Alexey :  
Alexey :

Hala durgunum, övünecek bir şey yok!

Dün biraz torgan ve korkmuş

yani açık değil mi? açık gösterdim. Marj eğimi, düşüş? Her ikisinin de depoya göre oranı ne kadar (?) Karın kendisinden daha fazla kar elde etmek için çok daha önemlidir.

Örneğin ikinci stratejiye göre %5 marjım var, %1-2 düşüş var yani marjı %50'ye kadar artırmak (örneğin) ve karı 10 kat artırmak mümkün, ve terlemeden. Bu durumda olası bir kayıp da %10-20 olabilir.

