FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1049
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
zaman ve yük tamamen yoktur.
ne gizem! her şey satıldı ve bir pound alındı, kel bir adam buldular
evet, bulundu, kel ...
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1039
Mevcut durumda sevilmeyen şey: harrier bir anlaşmada 5 emir sattı, bir anlaşmada yen 5 emir sattı, sterlin satın alındı ve euro satıldı (tüm anlaşmalar burada yayınlanır)
Sorun nedir?
euro satılır, pound satılır. dizin stratejisi (gerçekten değil, değil mi?)
euro satıldı, mevcut durum için strateji (daha iyi sonuç))):
evet, bulundu, kel ...
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1039
= Ticaret yok(kapalı)
Kılık değiştirmiş! Orada piyasa emirleri olduğunu sanıyordum.
Kılık değiştirmiş! Orada piyasa emirleri olduğunu sanıyordum.
Ne oldukları umurunda mı?
en azından kel olandan, en azından tüylü olandan?
seninkini söyle, eleştirmen ...)))
Hala durgunum, övünecek bir şey yok!
Dün biraz torgan ve korkmuş
Ne oldukları umurunda mı?
en azından kel olandan, en azından tüylü olandan?
Hala durgunum, övünecek bir şey yok!
Dün biraz torgan ve korkmuş
yani açık değil mi? açık gösterdim. Marj eğimi, düşüş? Her ikisinin de depoya göre oranı ne kadar (?) Karın kendisinden daha fazla kar elde etmek için çok daha önemlidir.
Örneğin ikinci stratejiye göre %5 marjım var, %1-2 düşüş var yani marjı %50'ye kadar artırmak (örneğin) ve karı 10 kat artırmak mümkün, ve terlemeden. Bu durumda olası bir kayıp da %10-20 olabilir.