chepikds :

Bugün harika!


hayır, bugün sadece Strange'in modemdeki bağlantısı başarısız olacak ...

ve burada daha güçlü olacak:

ve gün için harrier:


 
Bütün hafta burada içtim... sarhoş gözlerle baktım... beklendiği gibi, bıyık aşağı indi. ancak, rand bayıldı - yeni bir arama bekliyoruz. Herhangi bir Stranges'e seçeneklere karşı tutumlarını yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ederim. orada hiçbir şey yok.
Lesorub :

İlya, şu anki durumu takas etmeyi öğren. Deponun %5'i rehin olmasına rağmen uzun süredir %1-2'den fazla bir düşüş görmedim .... Tahmin NZD'yi avucunuzla okşamak gibi ...
 
_new-rena :
İlya, şu anki durumu takas etmeyi öğren. Deponun %5'i rehin olmasına rağmen uzun süredir %1-2'den fazla bir düşüş görmedim .... Tahmin NZD'yi avucunuzla okşamak gibi ...

Mevcut durumda sevilmeyen şey: harrier bir anlaşmada 5 emir sattı, bir anlaşmada yen 5 emir sattı, sterlin satın alındı ve euro satıldı (tüm anlaşmalar burada yayınlanır)

Sorun nedir?

 
chepikds :

Bugün harika!


Nerede sallanıyor, yukarı mı aşağı mı?
 
Lesorub :

sterlin kaldı
 
Lesorub :

Zaman + İş Yükü = Korku
 
Alexey :
gizlice yazılmış...
 
Lesorub :
ne gizem! her şey satıldı ve bir pound alındı, kel bir adam buldular
21april :
zaman ve yük tamamen yoktur.
