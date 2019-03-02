FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1048
Bugün harika!
hayır, bugün sadece Strange'in modemdeki bağlantısı başarısız olacak ...
ve burada daha güçlü olacak:
ve gün için harrier:
İlya, şu anki durumu takas etmeyi öğren. Deponun %5'i rehin olmasına rağmen uzun süredir %1-2'den fazla bir düşüş görmedim .... Tahmin NZD'yi avucunuzla okşamak gibi ...
Mevcut durumda sevilmeyen şey: harrier bir anlaşmada 5 emir sattı, bir anlaşmada yen 5 emir sattı, sterlin satın alındı ve euro satıldı (tüm anlaşmalar burada yayınlanır)
Sorun nedir?
Bugün harika!
sorun ne ?
sterlin kaldı
gizlice yazılmış...
Zaman + İş Yükü = Korku