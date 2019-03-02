FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1044
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
pounder putkoly ...
son sıçrama:
pounder putkoly ...
son sprey:
bu baskıya girmedi. =)
Bugün 4843'e bakıyoruz.
kalp kırıklığı...
dodell))) Farklı DC'lerde dolaşmak istemiyorum, zaten gerçek yemek yapıyorum ....
pohpohlama günü..
ve sterlin alıcılar 160 s. ve sterlin satıcılar 130 s.
tüccar yayınları eğitiyoruz:
pohpohlama günü..
ve sterlin alıcılar 160 s. ve sterlin satıcılar 130 s.
tüccar yayınları eğitiyoruz:
pohpohlama günü..
ve sterlin alıcılar 160 s. ve sterlin satıcılar 130 s.
tüccar yayınları eğitiyoruz:
Martin açıldı .... bir helikopter ya da sinirler.
Kolyan'ı tanıyorum, başkalarını tanıyorum, ne tür bir Martin?
Amerikan Cheli ne?
Kolyan'ı tanıyorum, başkalarını tanıyorum, ne tür bir Martin?
Amerikan Cheli ne?
yarın haber günü
muhtemelen bir ben bricot, kısaca bir meyve)
Kolyan'ı tanıyorum, başkalarını tanıyorum, ne tür bir Martin?
Amerikan Cheli ne?