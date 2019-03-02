FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1044

pounder putkoly ...

son sıçrama:


Lesorub :

pounder putkoly ...

son sprey:

Evet, şimdilik satıyoruz, tam büyüme) dedikleri gibi, sinyal tam çiçeklenme)
bu baskıya girmedi. =)

Bugün 4843'e bakıyoruz.

dodell))) Farklı DC'lerde dolaşmak istemiyorum, zaten gerçek yemek yapıyorum ....
 
_new-rena :
dodell))) Farklı DC'lerde dolaşmak istemiyorum, zaten gerçek yemek yapıyorum ....

pohpohlama günü..

ve sterlin alıcılar 160 s. ve sterlin satıcılar 130 s.

tüccar yayınları eğitiyoruz:


Martin açıldı .... bir helikopter ya da sinirler.
 
Dikkat olmak. Hatta belki 1.46'ya kadar ulaşabilir. ))
 
_new-rena :
Martin açıldı .... bir helikopter ya da sinirler.

Kolyan'ı tanıyorum, başkalarını tanıyorum, ne tür bir Martin?

Amerikan Cheli ne?

yarın haber günü

muhtemelen bir ben bricot, kısaca bir meyve)

 
kumarhanenin iyi arkadaşı
