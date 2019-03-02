FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1050
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
yani açık değil mi? açık gösterdim. Marj eğimi, düşüş? Her ikisinin de depoya oranı ne kadar (?) - kârın büyüklüğünden daha fazla kâr elde etmek çok daha önemlidir.
Örneğin, ikinci stratejiye göre, %5'lik bir marjım, %1-2'lik bir düşüşüm var, bu, marjı %50'ye kadar artırma (örneğin) ve kârı 10 kat artırma olasılığı anlamına geliyor. terlemek.
Nerede sallanıyor, yukarı mı aşağı mı?
Farklı şekillerde, birkaç para yatırdım ve seğirmedim ...
harrier 2760 - satış limiti, kar 2600.
eurgbp 7125, 7135 satış limitleri, kar 71000
Değerli tüccarlar, birisi aşağıdaki durumu açıklayabilir mi:
emirler aynı anda 2 farklı hesapta (4 (sabit spread) ve 5 haneli ( değişken spread ) açılır, bir hesapta bir finansal sonuç, diğerinde tamamen farklı (5 haneli) - 2 kattan daha az
Hemen söyleyeceğim - bisikletin bununla hiçbir ilgisi yok. farklı zamanlarda biraz başlatıldı, mesele bu değil.
Eurobucks, mevcutlardan alım yapıyor, bugün için hedef 1.0800, stop bugünün en düşük seviyesinin altında. Emin değilim, 50/50.
Deponun %5'i rehin olmasına rağmen uzun süredir %1-2'den fazla bir düşüş görmedim....
))))
Evet. Sadece yakın zamanda bir tahliye oldu. Ve evet, herhangi bir dezavantaj yok.
))))
Evet. Sadece yakın zamanda bir tahliye oldu. Ve evet, herhangi bir dezavantaj yok.
Sevgili tüccarlar, biri şu durumu açıklayabilir mi:
emirler aynı anda 2 farklı hesapta (4 (sabit spread) ve 5 haneli ( değişken spread ) açılır, bir hesapta bir finansal sonuç, diğerinde tamamen farklı (5 haneli) - 2 kattan daha az
yayılma, h-x ve 5 basamaklı için işlem sırasında, örneğin 5 olabilir, ancak beş basamaklı için dört basamaklı 5 için 50'dir.
DC spreadlerinin bile farklı çağrıldığını öğrendim, şimdi cevaplarını bulmaya çalışacağım
yayılma, h-x ve 5 basamaklı için işlem sırasında, örneğin 5 olabilir, ancak beş basamaklı için dört basamaklı 5 için 50'dir.
Değerli tüccarlar, birisi aşağıdaki durumu açıklayabilir mi:
emirler aynı anda 2 farklı hesapta (4 (sabit spread) ve 5 haneli ( değişken spread ) açılır, bir hesapta bir finansal sonuç, diğerinde tamamen farklı (5 haneli) - 2 kattan daha az