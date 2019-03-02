FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1050

_new-rena :

yani açık değil mi? açık gösterdim. Marj eğimi, düşüş? Her ikisinin de depoya oranı ne kadar (?) - kârın büyüklüğünden daha fazla kâr elde etmek çok daha önemlidir.

Örneğin, ikinci stratejiye göre, %5'lik bir marjım, %1-2'lik bir düşüşüm var, bu, marjı %50'ye kadar artırma (örneğin) ve kârı 10 kat artırma olasılığı anlamına geliyor. terlemek.

Henüz açık olan yok. Keskin dalgalanmalardan trukhanul diyorum. Ve neden böyle bir yığınla oturmak
 
Alexey :
Nerede sallanıyor, yukarı mı aşağı mı?

Farklı şekillerde, birkaç para yatırdım ve seğirmedim ...

harrier 2760 - satış limiti, kar 2600.

eurgbp 7125, 7135 satış limitleri, kar 71000

 
Eurobucks, mevcutlardan alım yapıyor, bugün için hedef 1.0800, stop bugünün en düşük seviyesinin altında. Emin değilim, 50/50.
Değerli tüccarlar, birisi aşağıdaki durumu açıklayabilir mi:

emirler aynı anda 2 farklı hesapta (4 (sabit spread) ve 5 haneli ( değişken spread ) açılır, bir hesapta bir finansal sonuç, diğerinde tamamen farklı (5 haneli) - 2 kattan daha az

Hemen söyleyeceğim - bisikletin bununla hiçbir ilgisi yok. farklı zamanlarda biraz başlatıldı, mesele bu değil.

 
chepikds :
Satın alma ile ben de güvenmiyorum ama 1.0800'de gelecek
 
_new-rena :
Deponun %5'i rehin olmasına rağmen uzun süredir %1-2'den fazla bir düşüş görmedim....

))))

Evet. Sadece yakın zamanda bir tahliye oldu. Ve evet, herhangi bir dezavantaj yok.

Bicus :

))))

Evet. Sadece yakın zamanda bir tahliye oldu. Ve evet, herhangi bir dezavantaj yok.

öğretirken öğren) hepimiz nasıl tryndet yapacağımızı biliyoruz. Demonun ne olduğunu ve gerçeğin ne olduğunu bilmiyorsanız, o zaman şimdilik çalışın... sadece fazla kalmaktan bahsetmeyin ve "pire" kelimesinin arkasına saklanmayın.
 
_new-rena :

yayılma, h-x ve 5 basamaklı için işlem sırasında, örneğin 5 olabilir, ancak beş basamaklı için dört basamaklı 5 için 50'dir.

DC spreadlerinin bile farklı çağrıldığını öğrendim, şimdi cevaplarını bulmaya çalışacağım

wild_hedgehog :
yayılma, h-x ve 5 basamaklı için işlem sırasında, örneğin 5 olabilir, ancak beş basamaklı için dört basamaklı 5 için 50'dir.
daha kısa yayılma bak bizi nasıl kastetmişler....
 
_new-rena :

5. burçta bazı ilginç anlarda spread dalgalanıyor, özellikle siparişlerin açıldığı zamanlarda artıyor, bazen teklifle birlikte yukarı çıkabiliyor ve satışlar açılmaması için talep en altta kalıyor. Doğru, bunu bir keresinde sabit bir dağılımda görmüştüm, ama fark etmemiş gibi davrandım, çünkü
