FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1051
daha kısa yayılma bak bizi nasıl kastetmişler....
onlar öğretirken öğrenin) hepimiz nasıl trip atacağımızı biliyoruz.
Bu sadece senin yaptığın. Her şey sizin lehinize, hiçbir dezavantaj yok, her gün kâse gelişiyor . Eh, sadece bir Mucize, bir Adam değil.
İzleme ne zaman olacak? Gülelim.
)))
Sevgili tüccarlar, biri şu durumu açıklayabilir mi:
emirler aynı anda 2 farklı hesapta (4 (sabit spread) ve 5 haneli ( değişken spread ) açılır, bir hesapta bir finansal sonuç, diğerinde tamamen farklı (5 haneli) - 2 kattan daha az
Rena, bu pipsarny ile bırak, her zaman böyle oldu ve böyle olacak, 10 DC daha kesip aradaki farka bakardın
Belki de bir hakem yazarsın?
5. burçta bazı ilginç anlarda spread dalgalanıyor, özellikle sipariş açma anında artıyor, bazen teklifle birlikte yukarı çıkabiliyor ve ask dipte kalıyor ki satışlar açılmasın. Doğru, bunu bir keresinde sabit bir dağılımda görmüştüm, ama fark etmemiş gibi davrandım, çünkü
Yayılma, 4 işareti veya 5 işareti olmasına bağlı değildir.
ben de öyle düşündüm
