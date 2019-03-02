FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1053
sizden bıktım beyler 5. işaretteki 20 puan, 4. işaretteki 2 puanla aynıdır.
))))
evet, ancak 5k'da genellikle çok daha düşüktür veya hiç değildir
yılda% 5 egzoz varsa, tamamen ve tamamen katılıyorum
Zaten aptalı oynamaya yetecek kadar, yoksa yakında gülmekten göbeğimi koparacağım.
)))
Düşüş daha büyük olacak, çekmeyecek.
Zaten aptalı oynamaya yetecek kadar, yoksa yakında gülmekten göbeğimi koparacağım.
)))
... Ve çok azaltmak? Kısacası mağaradayken, yeni başlayanlar için uyku...
bir diğeri.
Ekleyeceğim - burada görmek yeterli değil, burada bakmanız gerekiyor, burada düşünmeniz gerekiyor ....
3 şimdi nerede?
sadece yayılma küçülür ve dekompresyon bizim lehimize olmaz)))
(10:27:07 AM) Valeriy: iyi günler, 2 demo hesabı açtım. klasik ve esn spreadlere göre klasiğin daha büyük bir yayılıma sahip olduğu belirtiliyor
(10:27:11 AM) *** Lisa sohbete katıldı ***
(10:27:13 AM) Valeriy: aslında her turda
(10:27:54) Lisa: Merhaba!
(10:29:46 AM) Valeriy: Soruyu açıklığa kavuşturmak mı?
(10:31:22 AM) Lisa: Lütfen spread tablosunun çeşitli piyasa durumlarına bağlı olabilecek ortalama değerleri gösterdiğini unutmayın.
(10:31:36 AM) Lisa: Lütfen hesap numaralarınızı belirtin
(10:31:55 AM) Valeriy: Piyasadaki durum aynı anda farklı hesaplarda aynı
(10:34:28 AM) Valeriy: ofiste oda aramak pek uygun değil
(10:35:35) Lisa: Yorumunuz için teşekkür ederiz, kesinlikle dikkate alacağız.
(10:38:22 AM) Lisa: Hesaplardaki duruma gelince, bu konuyu açıklığa kavuşturduk ve dikkatinizi ECN'deki spread'in kesirli noktalarda ve Classic'te - standart noktalarda görüntülendiğine dikkatinizi çekmek istiyoruz. . ECN'de, işlem koşullarında belirtildiği gibi spread daha küçüktür
(10:39:46 AM) Valeriy: Kesirli ve standart arasındaki fark nedir? bunu ilk defa duyuyorum
(10:43:28 AM) Lisa: Fark, ondalık basamak sayısındadır . Klasik hesap için 4 ondalık basamak, ECN için - 5 ondalık basamak