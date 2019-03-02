FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1053

Bicus :

sizden bıktım beyler 5. işaretteki 20 puan, 4. işaretteki 2 puanla aynıdır.

))))

evet, ancak 5k'da genellikle çok daha düşüktür veya hiç değildir
Alexey :
evet, ancak 5k'da genellikle çok daha düşüktür veya hiç değildir
sadece yayılma küçülür ve dekompresyon bizim lehimize olmaz)))
 
_new-rena :
yılda% 5 egzoz varsa, tamamen ve tamamen katılıyorum

Zaten aptalı oynamaya yetecek kadar, yoksa yakında gülmekten göbeğimi koparacağım.

)))

 
_new-rena :
Düşüş daha büyük olacak, çekmeyecek.
... Ve çok azaltmak? Kısacası mağaradayken, yeni başlayanlar için uyku...
Bicus :

Zaten aptalı oynamaya yetecek kadar, yoksa yakında gülmekten göbeğimi koparacağım.

)))

Evet, biliyorum, ben de gözlüklerimi çıkarana kadar pembe gözlüklü çok zeki bir adamdım.
chepikds :
... Ve çok azaltmak? Kısacası mağaradayken, yeni başlayanlar için uyku...

bir diğeri.

Ekleyeceğim - burada görmek yeterli değil, burada bakmanız gerekiyor, burada düşünmeniz gerekiyor ....

 
Alexey :
3 şimdi nerede?
HZ, bilseydim, sadece orada işlem yapardım!
 
_new-rena :
Hala insanları güldürüyor musun? Bu arada, en iyi yaptığın şey bu. )))
 
_new-rena :
sadece yayılma küçülür ve dekompresyon bizim lehimize olmaz)))
Ve kimse piyasanın bizimle oynayacağını söylemedi
 
(10:26:00) Destek: Merhaba! Sizi sitemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz! Tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırız. Sormak!
(10:27:07 AM) Valeriy: iyi günler, 2 demo hesabı açtım. klasik ve esn spreadlere göre klasiğin daha büyük bir yayılıma sahip olduğu belirtiliyor
(10:27:11 AM) *** Lisa sohbete katıldı ***
(10:27:13 AM) Valeriy: aslında her turda
(10:27:54) Lisa: Merhaba!
(10:29:46 AM) Valeriy: Soruyu açıklığa kavuşturmak mı?
(10:31:22 AM) Lisa: Lütfen spread tablosunun çeşitli piyasa durumlarına bağlı olabilecek ortalama değerleri gösterdiğini unutmayın.
(10:31:36 AM) Lisa: Lütfen hesap numaralarınızı belirtin
(10:31:55 AM) Valeriy: Piyasadaki durum aynı anda farklı hesaplarda aynı
(10:34:28 AM) Valeriy: ofiste oda aramak pek uygun değil
(10:35:35) Lisa: Yorumunuz için teşekkür ederiz, kesinlikle dikkate alacağız.
(10:38:22 AM) Lisa: Hesaplardaki duruma gelince, bu konuyu açıklığa kavuşturduk ve dikkatinizi ECN'deki spread'in kesirli noktalarda ve Classic'te - standart noktalarda görüntülendiğine dikkatinizi çekmek istiyoruz. . ECN'de, işlem koşullarında belirtildiği gibi spread daha küçüktür
(10:39:46 AM) Valeriy: Kesirli ve standart arasındaki fark nedir? bunu ilk defa duyuyorum
(10:43:28 AM) Lisa: Fark, ondalık basamak sayısındadır . Klasik hesap için 4 ondalık basamak, ECN için - 5 ondalık basamak
