_new-rena :
ve karakteristik olan nedir - bu seviyeleri dünün fiyat tablosunda üst üste getirin ................................
1.5025 daha dün gibi..
azfaraon :
_new-rena :
Bunu Chicago çocuklarına söyle...

ne hakkında konuşuyorlar...

Lesorub :

))))))

yani beyin dayanır, bana inanmıyorlar.

Onlara söylüyorum - 10 dakika zaten dofiga ve son günden beri seviyeleri sürüklüyorlar ....

_new-rena :

Peki bugün ne bekliyorsun?
azfaraon :
Mevcut durumu tırmıklayan, gittiğim araçlarda.

Şimdilik Audi her şeyi sattı.

ve euro için haftada yedi Cuma günüm var - ya alacak ya da satacak ....

_new-rena :

genel olarak, her şey açıktır.
azfaraon :
Evet, bana gelecekteki programı göster, işkence etme)))
 
azfaraon :
İşte şimdiki zamanda EURAUD:


 

Bugün harika!


