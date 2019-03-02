FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1588

Bicus :

Şarj cihazı.

https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/dodge_charger_2012_439954454

Evet, o da öyle.
 
stranger :

Zoric, merhaba. Meksika ekonomisini canlandırmak?)))

Öğretmen , herkesin kendi demolarından ekran görüntüsü almanın bir yolu olmadığını söyledi, gerçek olan hala sadece O'dur)

Size hiçbir şey söylemedim aptallar nerede, ne zaman, nerede, kim, aptallar.
 
Ishim :
Sensei, neden bu kadar gerginsin?)))) Aptal, palyaço, ornitorenk olduğumuzu biliyoruz, rahatla)
 
stranger :
Beni bensiz trollemene gerek yok, yaptığın hiç ilgimi çekmedi.
 
Ishim :
katılmak istiyor musun

Cidden, çizgilerin ve pammiesinle kendini o kadar çok trolledin ki, gidecek başka bir yer yok.

 
stranger :

Ve ticarete gelince, her şey dedim, büyür - alır, düşer - satar.

 
Ishim :
Hocam bu son fotoğrafınız mı yoksa gençliğinizde mi?
 
Ishim :

Sensei, neredesin ve ticaret nerede....
 
stranger :
ve hangi tarafla ticaret yapacaksın?
