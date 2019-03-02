FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1046

Alexey :
Ey! biraz büyümemiş
Büyüyeceğinden şüpheniz olmasın... Bakıyorum da bir kiloluk bende bir tuhaflık var... Hiç bir şeyi sevmiyorum.Tabii ki 1.4830'dan sonra tekrar 1.4940-60'a çıkması mümkün ama o zaman zor ... Parlıyor 1,4730-40 seviyesine ihtiyacım var .. Bu seviyeden 1,550-70'e ve ancak o zaman 1.4640-60
 
azfaraon :
Büyüyeceğinden şüpheniz olmasın... Bakıyorum da bir kiloluk bende bir tuhaflık var... Hiç bir şeyi sevmiyorum.Tabii ki 1.4830'dan sonra tekrar 1.4940-60'a çıkması mümkün ama o zaman zor ... Parlıyor 1,4730-40 seviyesine ihtiyacım var .. Bu seviyeden 1,550-70'e ve ancak o zaman 1.4640-60

Peki piyasayı hangi rakam yönlendiriyor?

mümkünse bir örnekle...

 

harrier bu gün yanacak ...

haydutlar yakında bültende doğacak, seviyeleri çubuklarla karşılaştıralım:

13. Cuma yani...


 

ve putkol pound:


Lesorub :

ve putkol pound:

neden alıcılar bu kadar uzakta, o zaman sadece 5025 mi...?
Çizimler güzel... Peki ilk hangi seviye olacak? 1.5025 veya 1.4720?
_new-rena :
neden alıcılar bu kadar uzakta, o zaman sadece 5025 mi...?
1.53 seviyesini ancak bir kuruşla ancak 1.4720'den sonra görebiliyorum, yani bence tutar.
 
Lesorub :

haydutlar yakında bültende doğacak, seviyeleri çubuklarla karşılaştıralım:

13. Cuma yani...


Rakamlardaki (tarihlerdeki) anlam bir kişi tarafından eklenir, bu bir tesadüfle olur ... Ve başka bir şey değil)

(Konuşma: Hammadde işçilerini düşünmek üzücü)

Lesorub :

ve putkol pound:

ve karakteristik olan nedir - bu seviyeleri dünün fiyat tablosunda üst üste getirin ................................

yalan söylemediklerini, doğru bir şekilde rapor ettiklerini fark edeceksiniz)

