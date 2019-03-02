FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1045

Yahudilerde negatif deltalı bir düzeltme başladı)))) Sallanacaklar))) Pipsari en güzel saatinize geldi))) Bu durumda uygun bir danışmanı veya anlaşılır bir stratejisi olmayan herkese tırmanmanızı tavsiye ederim. çit)))
artikul :
Yahudilerde negatif deltalı bir düzeltme başladı)))) Sallanacaklar))) Pipsari en güzel saatinize geldi))) Bu durumda uygun bir danışmanı veya anlaşılır bir stratejisi olmayan herkese tırmanmanızı tavsiye ederim. çit)))
Evet, neredeyse her şey düzeliyor. sterlin de gitmiş gibi görünüyor. 15 dakika içinde parite ataklarına devam etmeyecek, bu yüzden büyük ihtimalle budanmış.
 
_new-rena :
Evet, neredeyse her şey düzeliyor. sterlin de gitmiş gibi görünüyor. 15 dakika içinde parite ataklarına devam etmeyecek, bu yüzden büyük ihtimalle budanmış.
Bu bir açıydı))) karıştırmayın)))
artikul :
Bu bir açıydı))) karıştırmayın)))
Hatırlıyorum) ve bu nedenle dışarı çıktı, uyudu, çünkü benim köyüm yok
 
Lesorub :

pohpohlama günü..

ve sterlin alıcılar 160 s. ve sterlin satıcılar 130 s.

tüccar yayınları eğitiyoruz:


Bekledik!
 
artikul :
Yahudilerde negatif deltalı bir düzeltme başladı)))) Sallanacaklar))) Pipsari en güzel saatinize geldi))) Bu durumda uygun bir danışmanı veya anlaşılır bir stratejisi olmayan herkese tırmanmanızı tavsiye ederim. çit)))
Daha çok geri dönüşe benziyor, alımlar hala duruyor, 0,8'e gitmeyecek gibi görünüyor
İyi akşamlar.. Pound olarak söyleyebilirim ki max 1.4905-10'luk bir büyüme ve tekrar 1.4830-40'a bir düşüş görüyorum ve oradan tekrar büyüme var ama daha fazlası ama 1.5050-70'lik güçlü bir seviye.. I piyasa gücüyle çalışın RSI izleyeceğim (kendi adıma)
 
azfaraon :
İyi akşamlar.. Pound olarak söyleyebilirim ki max 1.4905-10'da bir artış ve tekrar 1.4830-40'a bir düşüş ve oradan tekrar büyüme görüyorum ama daha fazlası
Hangi gözü görüyorsun? Belki yakında 4830'dan ayrılır
Alexey :
Hangi gözü görüyorsun? Belki yakında 4830'dan ayrılır
Eh, neredeyse büyüdü bile)))
 
azfaraon :
Eh, neredeyse büyüdü
Ey! biraz büyümemiş
