wild_hedgehog :
diğer yandan, çoğunlukla DC'lerin kendilerinden olumlu (yukarıdaki gönderi) %90, sızdıran ve başkalarında hata arayan tüccarlardan %5 ve dikkate alınması gereken %5, örneğin, neredeyse imkansız antiroboforex sitesi dışında roboforex hakkında kötü yorumlar bulun.
Alexey :
evet, site dışındaki olumsuz yorumlar temizlendi
 
wild_hedgehog :
AntiDukas sitesinin durumu mevcut değil mi? :-D Ato, milyonunuzla onlara güvenip güvenemeyeceğinizden zaten şüpheli :-D
 
lactone :
Eidler, söyle bana ne tür bir mucize dalgıç kullanıyorsun?)))
Haftalarca Duc Diver - düşünmek için bir neden. bir kutu çekti ve battı. normal MACD, anladığınız gibi yeniden yapılandırmak için çok tembelim.
 
iIDLERr :
rand'ın uzaya nasıl uçtuğunu izlemek eğlenceli, 14.000'den önce satışlar hakkında düşünecek hiçbir şey yoktu
 
Spekul :
Tarihi düşük 1 dolar başına 13.84 rand.
 
Spekul :
bir kez geçti, bir kez bok. Gerçekten bir yıl boyunca poz vermek istedim. takaslar çok güzel. ve hiçbir şey yapmak zorunda değilsin.
 
Vaasche, küresel Rand'ın çürümesi anlaşılmaz. Onlar elbette Papualılar, ancak tüm siyah Afrika'ya rand erişim yoluyla.
 
iIDLERr :
bu yüzden dolar büyürken, küresel olarak güçlenmesi pek olası değil ve Papuaların çok ucuz bir para birimine sahip olması daha iyi.
 
mmmoguschiy :
Bunu duymadım, araştırın)) antiroboforex'in de bir filtre ile okunması gerekiyor, ancak DC tarafından nasıl dolandırıldığımızı güzelce boyamış))
