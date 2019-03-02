FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1042

Frank'in hem euroyu koruyarak hem de serbest bırakarak yatırımını telafi ettiği izlenimi edinilir.

usdchf. Eh, hedeflerim tamamen alındı... (1.016-0.9970 gerekliydi) şimdi bana öyle geliyor ki, İsviçre bankası geçici olarak oyun dışı kalacak. bu paraları düzeltmeye itecek..

 
Spekul :
baksoen, satıldı ve kivi satın alındı))), harrier kapalı ve paketlenmiş )))

20 incirde paketlenecek...


da ilk başta düşündü. daha sonra fikrini değiştirdi - teklif sobaya düşerse banka kar elde edemez. Ve ne banka, vay! bunu yapamaz. seçenek - pariteden kademeli büyüme.
 
Neden sessiz? herkesin çevresi küçüldü - böyle bir düzeltme beklemiyor muydunuz? :-D
alıntılar bugün mükemmel çalışıyor. Ticaret...
 
_new-rena :
alıntılar bugün mükemmel çalışıyor. Ticaret...
botlar onlarla ticaret yapın - onlardan sonra temizleyin
 

Düz... bir ya da iki hafta, yatay bir kanalda ticaret...

İlya en gerçekçi vizyona sahip, bazı yerlerde %100 dayanışma içinde...

Efsane, yeni bir izleme aç! Belki bu sefer abone olurum

 

İlya, EURGBP hakkında ne düşünüyorsun? alttaki gibi mi

Not, bu çifti takas etmiyorum, daha tatlı yerler var...

 
Kimin sert sıktığını görün, Kolyan görebilir
 
üstteki çörek kötü kızartılmış - yayılmış :-D

Kolya Kolya Kolobok
