FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1054
Ve kimse piyasanın bizimle oynayacağını söylemedi
kısaca yasallaştı, Bicus muhtemelen ne demek istediğimi anlamıştır.
Diyelim ki biri 4. burçta, ikincisi 5. burçta olmak üzere 1000 dolarlık 2 hesap.
Hem orada hem de orada 0.1 lotluk bir satış emri açıldı. Bir süre sonra fiyat 4. burçta 20 puan ve 5. burçta 200 puan geçti.
İlk durumda, kayıp 20 $ ve ikinci durumda 20 $ 'dır.
İlk durumda spread 2 puandır (veya $2 ), ikinci durumda ise 20 puandır (veya $2 ).
İlk durumda kayıp %2 ve ikinci durumda kayıp %2'dir .
TİCARETTE FARK NEDİR????
teoride örnek doğru, pratikte - hayır, bir önceki sayfada cevaplandı
belki de ben hatalıyım.
Hayır, masanın altındayım...
)))
Yakmaya devam et.
Aradaki fark, ancak at partilerine girip birkaç noktada pire yakalarsanız olacaktır.
öyle düşündüm. uzun süredir piyasada, ancak strateji bir bebek gibidir ve kâr sadece konyak içindir. kendini tanı:
(10:26:00) Destek: Merhaba! Sizi sitemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz! Tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırız. Sormak!
(10:27:07 AM) Valeriy: iyi günler, 2 demo hesabı açtım. klasik ve esn spreadlere göre klasiğin daha büyük bir yayılıma sahip olduğu belirtiliyor
(10:27:11 AM) *** Lisa sohbete katıldı ***
(10:27:13 AM) Valeriy: aslında her turda
(10:27:54) Lisa: Merhaba!
(10:29:46 AM) Valeriy: Soruyu açıklığa kavuşturmak mı?
(10:31:22 AM) Lisa: Lütfen spread tablosunun çeşitli piyasa durumlarına bağlı olabilecek ortalama değerleri gösterdiğini unutmayın.
(10:31:36 AM) Lisa: Lütfen hesap numaralarınızı belirtin
(10:31:55 AM) Valeriy: Piyasadaki durum aynı anda farklı hesaplarda aynı
(10:34:28 AM) Valeriy: ofiste oda aramak pek uygun değil
(10:35:35) Lisa: Yorumunuz için teşekkür ederiz, kesinlikle dikkate alacağız.
(10:38:22 AM) Lisa: Hesaplardaki duruma gelince, bu konuyu açıklığa kavuşturduk ve dikkatinizi ECN'deki spread'in kesirli noktalarda ve Classic'te - standart noktalarda görüntülendiğine dikkatinizi çekmek istiyoruz. . ECN'de, işlem koşullarında belirtildiği gibi spread daha küçüktür
(10:39:46 AM) Valeriy: Kesirli ve standart arasındaki fark nedir? bunu ilk defa duyuyorum
(10:43:28 AM) Lisa: Fark, ondalık basamak sayısındadır . Klasik hesap için 4 ondalık basamak, ECN için - 5 ondalık basamak
sadece yayılma küçülür ve dekompresyon bizim lehimize olmaz)))
Ayrıca, ödemeleri azaltmak için, geri ödeme için, daha az yayılma, daha az geri ödeme için neden spread'i azaltsınlar. Affiliate programı kapsamında yaklaşık ortalama yüzdelik bir ödeme planlamışlar, yüzde belli bir seviyeye ulaşırsa, spread düşürülür ve ödemeler küçülür.