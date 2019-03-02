FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1043
Istranca, köy nasıl? Çiçek açmak?
Bir pound yayın, üzerinde özelsin!
kızıl saçlı zıplayacak ve düşük...
Düz ... bir veya iki hafta, yatay bir kanalda ticaret ...
İlya en gerçekçi vizyona sahip, bazı yerlerde %100 dayanışma içinde...
Efsane yeni bir izleme aç belki bu sefer abone olurum
mdyayaya. ve kâr %20'yi geçmedi.... iki farklı kote, aynı anda başlıyor, biri %20, diğeri değişken spread'e sahip - %10)))) ve sinyaller bire bir işleniyor.. .
ikinci program - döviz endekslerinde bana eski ve çoktan unutulmuş danışmanları hatırlattı - bazen bir eksi parladı, marj hayrete düşürdü ve kâr neredeyse hiçbir şey değildi -% 1)))))) ama indüktör güzel)
Rena, işte mandyukun...
Kedinin kimin etini yediğini duyuyor musun?
geri kalanı nagy değil mi?
hayır, sadece ileri geri bir fiber ile yapışır ...
TAMAM. fibo'yu nasıl uzatırız?
mum yağmurundan...
her şekilde...
bu günlerden birinde 20 bar ileri...
dolu mumlarından...
TAMAM.
şu anda akımımı bitiriyorum - hiçbir şey anlamıyorum ... alıntı bire bir (4 ve 5 haneli), hindi aynı, her şey 4 haneye yeniden yapıldı, sinyaller farklı ... Zaten iki saattir çalışıyorum ....
TAMAM.
şu anda akımımı bitiriyorum - hiçbir şey anlamıyorum ... alıntı bire bir (4 ve 5 haneli), hindi aynı, her şey 4 haneye yeniden yapıldı, sinyaller farklı ... Zaten iki saattir çalışıyorum ....