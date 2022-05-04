Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 799
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sık sık mql5.com sayfasının sağ üst köşesindeki hizmet masasında, biletlerimde değişiklikler olduğunu ima eden bir hata simgesi görüyorum. Oraya gidiyorum ve hiçbir değişiklik yok. Bu iyi?
Bunun bir bug olduğunu düşünmüyorum, benim için de aynı. Muhtemelen SD'deki mesajı okuduklarında açılır.
Ancak bu uygulama üzerinde çalışmaların sürdüğü açık :)
Yani dış parametrelerin yokluğunda bile Piyasa İzleme penceresindeki mevcut sembollerden en iyi sonucun seçimi yapılmalıdır. Yalnızca bir karakter varsa, günlüğe birden fazla karakter olması gerektiğine dair bir mesaj çıktısı alın.
Böyle? ))
Not Her ne kadar hayır. Yalnızca bir tane olsa bile, mevcut karakterler için tüm sonuçları görüntülemeniz yeterlidir.
Bu fikre göre, bu durumda tüm semboller ve seçilen tüm parametreler için optimizasyon yapılmalıdır.
Kısaca şöyle:
Yapmak
a - birkaç karakter ve parametre yok
b - bir sembol ve birkaç seçilmiş parametre (en az 1)
c - birkaç karakter ve seçilen seçenekler (en az 1)
Biz değil
d - bir karakter ve parametre yok (ideal olarak aynısını yaparız, ancak normal moda geçeriz)
Sık sık mql5.com sayfasının sağ üst köşesindeki hizmet masasında, biletlerimde değişiklikler olduğunu ima eden bir hata simgesi görüyorum. Oraya gidiyorum ve hiçbir değişiklik yok. Bu iyi?
Bunun bir bug olduğunu düşünmüyorum, benim için de aynı. Muhtemelen SD'deki mesajı okuduklarında açılır.
Ancak bu uygulama üzerinde çalışmaların sürdüğü açık :)
Buluta girmek için mql5.com'dan oturum açma şifresini girmeniz veya bağlam menüsünden bulut aracılarının kullanımını devre dışı bırakmanız gerektiğini düşünüyorum.
MQL5'e kaydoldum ve şampiyona kaydı için verilerimi yükledim. Aynı zamanda, "Dosyalar" bölümünde bana yarışma hesap numaramı (ekran görüntüsüne bakın) ve sunucuyu gönderdiler:erişim.metatrader5.com:443
ki şu anda kullanıyorum.
Temsilciler - yalnızca yerel. Bulut ve uzak aracılar - devre dışı. Ancak hata devam ediyor. Baykuşu seçip test edemiyorum. Yakında şampiyon... Lütfen bana bu nauta'daki bu hatayı nasıl düzelteceğimi söyle. Çok az zaman kaldı. SÖYLEMEK!!! lütfen
Sayesinde. Ekran görüntüleri ektedir.
Temsilciler - yalnızca yerel. Bulut ve uzak aracılar - devre dışı bırakıldı. Ancak hata devam ediyor. Baykuşu seçip test edemiyorum. Yakında şampiyon... Lütfen bana bu nauta'daki bu hatayı nasıl düzelteceğimi söyle. Çok az zaman kaldı. SÖYLEMEK!!! lütfen
Günlükte düzenli olarak "Erişim ihlali 0x0000000050213480'e yazma" hatasını almaya başladım. Hindilerden birini düzenledikten sonra ortaya çıktı, ancak grafikteki diğer hindiler için zaten düşüyor (şu anda değiştirmedim). 687, 64, Win7 oluşturun.
Not: Bunun hindiyi profillemeye çalıştıktan sonra ortaya çıkması önemli olabilir.
PPS Terminalin ve düzenleyicinin yeniden başlatılması iyileştirilmedi.
Günlükte düzenli olarak "Erişim ihlali 0x0000000050213480'e yazma" hatasını almaya başladım. Hindilerden birini düzenledikten sonra ortaya çıktı, ancak grafikteki diğer hindiler için zaten düşüyor (şu anda değiştirmedim). 687, 64, Win7 oluşturun.
Not: Bunun hindiyi profillemeye çalıştıktan sonra ortaya çıkması önemli olabilir.
PPS Terminalin ve düzenleyicinin yeniden başlatılması iyileştirilmedi.
Lütfen servis masasına bir istek yazın, size güncellenmiş bir derleyici göndereceğiz.
beyler, lütfen neyin yanlış olduğunu belirtin.
EA test kodu yukarıdadır. Sonuç şudur:
EURUSD üzerinde teste başlarken , her şey yolundadır, sipariş verilir.
Başka bir çifte başladığımda 10016 hatası alıyorum (yanlış duraklar)
Not 1 Ocak 2012'den itibaren başlıyorum, orada fiyat yaklaşık 1.3
EURUSD üzerinde çalışırken:
2012.01.02 09:00:00 satın alma durağı 1.29720 sl'de 1.00 EURUSD: 1.00000 tp: 1.30720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)
GBPUSD üzerinde çalışırken:
2012.01.02 09:00:00 başarısız satın alma durağı 1.29720 sl'de 1.00 EURUSD: 1.00000 tp: 1.30720 [Geçersiz duraklar]