Geliştiricilere soru. Daha önce, "Uygula" menüsündeki gösterge özelliklerinde, listelenen her şeye ek olarak, "ilk göstergenin verilerini" seçmek mümkündü. Bunu şu anda yapamazsınız:
Herhangi bir nedenle kaldırıldı mı?
Bu özellik kaldırılmadı. yardımda :
Geliştiricilerden veya bilgili biri soruma cevap versin.
Şimdiden teşekkürler.
Aşağıdaki gösterge seçeneklerini (kırmızı daire içine alınmış) programlı olarak ayarlamak mümkün müdür?
Numara.
Geliştiriciler!
Pliz, arkadaşları Kaspersky antivirüs ile güncelleme sisteminiz yapın (benim durumumda KIS 2011)!!!!
Buna bakmak için idrar yok, bu arada üst üste ikinci güncelleme.
Yeni bir yapıya güncelledikten sonra, işlem listede kalıyor, CPU maksimumda tüketiliyor, ancak hiçbir anlamı yok (terminal ya tamamen çizmiyor ya da yapmaya çalışmıyor bile).
Aynı zamanda süreç listede asılı kalıyor ki oradan şiddetli bir bombayla yıkılmasın.
Önceki derlemede, KIS korumasını yeniden başlatıp durdurarak sorundan kurtuldum, şimdi bunlardan hangisinin özellikle başlatmaya yardımcı olduğunu / engellediğini kontrol etmeye karar verdim.
Korumanın çalışması sona erdikten sonra, terminalin başlatılmasının mümkün olduğu ortaya çıktı (koruma faaliyeti sonraki başlatmaları etkilemez).
not
Terminalin antivirüsünde kişisel olarak erişebileceğim her şeye izin verildiğini açıklayacağım, büyük olasılıkla daha fazlasına izin veremeyeceğim (bir tür kontrolü kapatmadığım sürece) ...
KAV 8.0, yeni bir yapıya güncelleme yapmak için oldukça normal görünüyor, yeni bir yapının ilk başlangıcında hiçbir sorun yok.
Bunu burada buldum.
Dürüst olmak gerekirse, bu biraz saçmalık....
Keçi boyana ne dersin?!
Bu normal, bana ilk kez öyle görünmüyordu - SD'ye bir uygulama bile yazdım. :)
Formülü gördükten ve MT4'te biraz hesapladıktan sonra (MT5'te değil, lütfen unutmayın), böyle bir yeniden hesaplamanın gerekliliği konusunda geliştiricilerle anlaştım.