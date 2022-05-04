Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 794
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yardım, "iade"nin yalnızca bekleyen emirlerde kullanıldığını ve aynı zamanda takas emirlerinde de görüntülendiğini söylüyor. Böyle mi olmalı?
Yardım, "iade"nin yalnızca bekleyen emirlerde kullanıldığını ve aynı zamanda takas emirlerinde de görüntülendiğini söylüyor. Böyle mi olmalı?
Hangi komisyoncu? AlpariFS-MT5'te benim için öne çıkıyor
Görünüşe göre, komisyoncu sunucusunun ayarlarına bağlı, Sergeev doğruyu söylüyor, her şeyin doğru görüntülenmesi için bir programcı olarak anlaşmalara girmeniz gerekiyor.
Hangi komisyoncu?
Yardım, "iade"nin yalnızca bekleyen emirlerde kullanıldığını ve aynı zamanda takas emirlerinde de görüntülendiğini söylüyor. Böyle mi olmalı?
okuduğun garip
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING
tanımlayıcı
Tanım
ORDER_FILLING_RETURN
Bu mod pazar için kullanılır ( ORDER_TYPE_BUY ve ORDER_TYPE_SELL ), limit ve stop-limit emirleri (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ve ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) ve yalnızca "Piyasa yürütme" ve "Borsa yürütme" modlarında . Kısmi işlem yapılması durumunda kalan miktara sahip piyasa veya limit emri iptal edilmez, işlemeye devam eder.
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ve ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT emirleri için, aktivasyon üzerine, ORDER_FILLING_RETURN yürütme tipine sahip ilgili limit emri ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT oluşturulacaktır.
okuduğun garip
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING
tanımlayıcı
Tanım
ORDER_FILLING_RETURN
Bu mod pazar için kullanılır ( ORDER_TYPE_BUY ve ORDER_TYPE_SELL ), limit ve stop-limit emirleri (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ve ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) ve yalnızca "Piyasa yürütme" ve "Borsa yürütme" modlarında . Kısmi işlem yapılması durumunda kalan miktara sahip piyasa veya limit emri iptal edilmez, işlemeye devam eder.
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ve ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT emirleri için, aktivasyon üzerine, ORDER_FILLING_RETURN yürütme tipine sahip ilgili limit emri ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT oluşturulacaktır.
terminale başka bir yardım
okuduğun garip
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING
tanımlayıcı
Tanım
ORDER_FILLING_RETURN
Bu mod pazar için kullanılır ( ORDER_TYPE_BUY ve ORDER_TYPE_SELL ), limit ve stop-limit emirleri (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ve ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) ve yalnızca "Piyasa yürütme" ve "Borsa yürütme" modlarında . Kısmi işlem yapılması durumunda kalan miktara sahip piyasa veya limit emri iptal edilmez, işlemeye devam eder.
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ve ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT emirleri için, aktivasyon üzerine, ORDER_FILLING_RETURN yürütme tipine sahip ilgili limit emri ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT oluşturulacaktır.
Gerçek şu ki, AlpariFS-MT5'te sipariş penceresini manuel olarak çağırırken, bu mod varsayılan olarak ayarlanır.
Soruların Alpari'den programcılar için olduğunu anlıyorum, ancak bu tür özgürlükler comme il faut değil.
mantığın stopronunda işlem yapma fırsatlarını azaltmak mümkün olacaktır. Sonuçta, güncellemeler açısından kullanıcının fırsatlarını azaltıyorlar, neden alışverişler için yapmıyorlar. Ya da en azından bazı kurslar yapın, aksi takdirde insanlar gerçekten acı çekiyor, pozu kapatmak için bu alanı kesinlikle değiştirmelisiniz.
Bu MQ'da değil, pozu tıkladım, kapatmayı seçtim, "Tamam"ı tıkladım, her şey çalıştı.
Gerçek şu ki, AlpariFS-MT5'te sipariş penceresini manuel olarak çağırırken, bu mod varsayılan olarak ayarlanır.
Soruların Alpari'den programcılar için olduğunu anlıyorum, ancak bu tür özgürlükler comme il faut değil.
mantığın stopronunda işlem yapma fırsatlarını azaltmak mümkün olacaktır. Sonuçta, güncellemeler açısından kullanıcı için fırsatları azaltıyorlar, bunu neden alışverişler için yapmıyorlar. Eh, ya da en azından bazı kurslar yapın, aksi takdirde insanlar gerçekten acı çekiyor, pozu kapatmak için bu alanı kesinlikle değiştirmelisiniz.
terminale başka bir yardım
garip yardım o nereli?
Gerçek şu ki, AlpariFS-MT5'te sipariş penceresini manuel olarak çağırırken, bu mod varsayılan olarak ayarlanır.
Soruların Alpari'den programcılar için olduğunu anlıyorum, ancak bu tür özgürlükler comme il faut değil.
Alpari programcıları bu pencerenin içeriğini hiçbir şekilde etkilemez.
Piyasa Türü ile yürütme türü arasındaki ilişki, MC platformunun kendisinde gerçekleştirildi.
Alpari programcıları bu pencerenin içeriğini hiçbir şekilde etkilemez.
Piyasa Türü ile yürütme türü arasındaki ilişki, MC platformunun kendisinde gerçekleştirildi.