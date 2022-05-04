Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 798

TheXpert :

Oh, bana öyle geliyor ki, hata ayıklamaya sahip bir test cihazı çok gerçek olacak, ancak bu yönde hayal bile etmemelisiniz.

Işığı görmek için gerçeklik açısından, büyük olasılıkla evet.

Bu iki fikirden herhangi biri uygulanacaksa, bunun olasılığı daha yüksektir.

Yapacaklarından bile şüpheliyim :(

Hata ayıklayıcıya sahip bir test cihazı + profil oluşturucuya sahip bir test cihazı, bence (bazen) bir "sanal sunucu" olasılığından ve hatta girdiye özel bilgiler gönderme yeteneğinden çok daha gerçektir.

En azından kişisel olarak, test cihazında en azından bir profil oluşturucunun görüneceğini umuyorum.

 

Beyler, Şampiyona hazırlanıyorum. Fiş net değil. Test sırasında yazıyor, yetkilendirme hatası ... test daha ileri gitmiyor (hiç). Ekran görüntüsü ektedir. Nasıl başa çıkılır bununla?

Çekirdekler OS XP'dir.

 
hm. Buna bug demek zor. Sonuçta, bunun gibi optimize edilmiş parametreler yoktur.
 

Geliştiricilerin parametrelerin varlığını "genel olarak" kontrol ettiklerini düşünüyorum.
orada değillerse, optimizasyon da başlamaz.
öyleyse, optimizasyon, aralıklarda belirtilen sayıda geçiş gerçekleştirir. Senin durumunda bir geçiş vardı.

papaklass :

İlginç bir şeyle karşılaştım.

Tüm semboller için geçen yılın uzmanını (şampiyonası) başlatmak istedim, yani. "Piyasa İzleme penceresinde tüm semboller seçildi" optimizasyon modunu seçtim.Tek bir giriş parametrem olmadığı için optimizasyon çalışmadı.Bir giriş parametresi ekledim ve optimizasyon çalıştı.Bu bir hata mı?

"Tüm semboller için" optimizasyon durumunda, elbette HATA ve oldukça açık.

sergeev :

Geliştiricilerin parametrelerin varlığını "genel olarak" kontrol ettiklerini düşünüyorum.
orada değillerse, optimizasyon da başlamaz.
öyleyse, optimizasyon, aralıklarda belirtilen sayıda geçiş gerçekleştirir. Senin durumunda bir geçiş vardı.

Geliştiricilerin orada ne ayarladığını (veya ayarlamadığını) bilmiyorum ve şeylerin mantığına göre tüm karakterlerin optimizasyonu, uzmanın parametreleri olup olmadığına bakılmaksızın her durumda gitmemelidir.
 
Interesting :

"Tüm semboller için" optimizasyon durumunda, elbette HATA ve oldukça açık.

Geliştiricilerin orada ne ayarladığını (veya ayarlamadığını) bilmiyorum ve şeylerin mantığına göre tüm karakterlerin optimizasyonu, uzmanın parametreleri olup olmadığına bakılmaksızın her durumda gitmemelidir.

Yani dış parametrelerin yokluğunda bile Piyasa İzleme penceresindeki mevcut sembollerden en iyi sonucun seçimi yapılmalıdır. Yalnızca bir karakter varsa, günlüğe birden fazla karakter olması gerektiğine dair bir mesaj çıktısı alın.

Böyle? ))

Not Her ne kadar hayır. Yalnızca bir tane olsa bile, mevcut karakterler için tüm sonuçları görüntülemeniz yeterlidir.

 
servis masası anlamına gelir
 
AlexCul :

Beyler, Şampiyona hazırlanıyorum. Fiş net değil. Test sırasında yazıyor, yetkilendirme hatası ... test daha ileri gitmiyor (hiç). Ekran görüntüsü ektedir. Nasıl başa çıkılır bununla?

Buluta girmek için mql5.com'dan oturum açma şifresini girmeniz veya bağlam menüsünden bulut aracılarının kullanımını devre dışı bırakmanız gerektiğini düşünüyorum.
 
Sık sık mql5.com sayfasının sağ üst köşesindeki hizmet masasında, biletlerimde değişiklikler olduğunu ima eden bir hata simgesi görüyorum. Oraya gidiyorum ve hiçbir değişiklik yok. Bu iyi?
