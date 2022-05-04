Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 798
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Oh, bana öyle geliyor ki, hata ayıklamaya sahip bir test cihazı çok gerçek olacak, ancak bu yönde hayal bile etmemelisiniz.
Işığı görmek için gerçeklik açısından, büyük olasılıkla evet.
Bu iki fikirden herhangi biri uygulanacaksa, bunun olasılığı daha yüksektir.
Yapacaklarından bile şüpheliyim :(
Hata ayıklayıcıya sahip bir test cihazı + profil oluşturucuya sahip bir test cihazı, bence (bazen) bir "sanal sunucu" olasılığından ve hatta girdiye özel bilgiler gönderme yeteneğinden çok daha gerçektir.
En azından kişisel olarak, test cihazında en azından bir profil oluşturucunun görüneceğini umuyorum.
Beyler, Şampiyona hazırlanıyorum. Fiş net değil. Test sırasında yazıyor, yetkilendirme hatası ... test daha ileri gitmiyor (hiç). Ekran görüntüsü ektedir. Nasıl başa çıkılır bununla?
Çekirdekler OS XP'dir.
Geliştiricilerin parametrelerin varlığını "genel olarak" kontrol ettiklerini düşünüyorum.
orada değillerse, optimizasyon da başlamaz.
öyleyse, optimizasyon, aralıklarda belirtilen sayıda geçiş gerçekleştirir. Senin durumunda bir geçiş vardı.
İlginç bir şeyle karşılaştım.
Tüm semboller için geçen yılın uzmanını (şampiyonası) başlatmak istedim, yani. "Piyasa İzleme penceresinde tüm semboller seçildi" optimizasyon modunu seçtim.Tek bir giriş parametrem olmadığı için optimizasyon çalışmadı.Bir giriş parametresi ekledim ve optimizasyon çalıştı.Bu bir hata mı?
"Tüm semboller için" optimizasyon durumunda, elbette HATA ve oldukça açık.
Geliştiricilerin parametrelerin varlığını "genel olarak" kontrol ettiklerini düşünüyorum.
orada değillerse, optimizasyon da başlamaz.
öyleyse, optimizasyon, aralıklarda belirtilen sayıda geçiş gerçekleştirir. Senin durumunda bir geçiş vardı.
"Tüm semboller için" optimizasyon durumunda, elbette HATA ve oldukça açık.Geliştiricilerin orada ne ayarladığını (veya ayarlamadığını) bilmiyorum ve şeylerin mantığına göre tüm karakterlerin optimizasyonu, uzmanın parametreleri olup olmadığına bakılmaksızın her durumda gitmemelidir.
Yani dış parametrelerin yokluğunda bile Piyasa İzleme penceresindeki mevcut sembollerden en iyi sonucun seçimi yapılmalıdır. Yalnızca bir karakter varsa, günlüğe birden fazla karakter olması gerektiğine dair bir mesaj çıktısı alın.
Böyle? ))
Not Her ne kadar hayır. Yalnızca bir tane olsa bile, mevcut karakterler için tüm sonuçları görüntülemeniz yeterlidir.
Beyler, Şampiyona hazırlanıyorum. Fiş net değil. Test sırasında yazıyor, yetkilendirme hatası ... test daha ileri gitmiyor (hiç). Ekran görüntüsü ektedir. Nasıl başa çıkılır bununla?