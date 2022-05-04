Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 796

Yeni yorum
 
Renat :

Bulut ağının kullanımı için dondurulan miktarlar bir gün içinde biriktirilir ve tek işlemde kaldırılır.

Bu, çoklu lansmanlar sırasında küçük miktarlar üretmemek için yapılır.

İyi. Optimizasyona başlamadan önce planlanan hesaplamaların yaklaşık maliyetini MT'de görmek mümkün müdür? Şimdi optimizasyona başladığınız ortaya çıktı - ve ne kadar para çekileceği hakkında hiçbir fikriniz yok.
 
marketeer :
İyi. Optimizasyona başlamadan önce MT'deki aracıların yaklaşık maliyetini görmek mümkün müdür? Şimdi optimizasyona başladığınız ortaya çıktı - ve ne kadar para çekileceği hakkında hiçbir fikriniz yok.

Ödemeyle ilgili soru ve cevaplara bakın, yaklaşık maliyeti tahmin edebilirsiniz:

Birim zaman başına bir birim PR'nin maliyeti nedir?

PR=100 olan bir test aracısının bir saat için maliyeti 0,01 kredi olarak belirlenmiştir. Bir kuantum, 1 ms (1 milisaniye) boyunca PR=1 olan bir ajanın işi olarak tanımlanan iş birimi olarak alınır. Böylece, bir kuantumun maliyeti:

QuantPrice=0.01 kredi/(100PR*3.600.000 ms)=2.77778E-11 [kredi/(PR*ms)]

Tablo, PR=100 olan bir tek çekirdekli test ajanının 1 saat ve 1 aylık sürekli çalışma maliyetini göstermektedir.

Aralık QuantPrice, kredi/(PR*ms) halkla ilişkiler ajanı
 zaman, ms Tutar, krediler
1 saat
 2.77778E-11 100
 3.600.000
 0.01
1 ay
 2.77778E-11 100
 2 592 000 000 7.20


Optimum test ajanı sayısı, çekirdek sayısına eşittir. Bilgisayarda 4 çekirdekli bir işlemci varsa, varsayılan olarak 4 aracı yüklenir, bu nedenle maliyet 4 kat daha yüksek olur.


PR derecesi 100 olan 100 acenteyi bir saatliğine kiralamak 1,00 kredi/dolar tutacaktır.

Вопросы по оплате в сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network
Вопросы по оплате в сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Вопросы по оплате за участие в сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network.
 
Renat :

Ödeme ile ilgili soru ve cevaplara bakın, yaklaşık maliyeti tahmin edebilirsiniz:

Birim zaman başına bir birim PR'nin maliyeti nedir?


PR100'de bir test geçişinin performansını değerlendirmek için yerel temsilcilerimin PR'larını görebilir miyim? MT5'in kendisi böyle bir geçiş yapıp maliyetleri tahmin edebilir mi?
 
marketeer :
PR100'de bir test geçişinin performansını değerlendirmek için yerel temsilcilerimin PR'larını görebilir miyim? MT5'in kendisi böyle bir geçiş yapıp maliyetleri tahmin edebilir mi?
Bir değerlendirme yapabilirsiniz, üzerinde düşüneceğiz.
 

Ryabyata - göstergeye bakın. Çekmiyor. Kodu 4'ten 5'e çeviriyorum. Zaten şampiyon burnunda - korkarım zamanında olamamak ...

Her şeyi doğru yapıyor gibiyim. 4-ke'de her şey olması gerektiği gibi çizilir.

H1'deki EURUSD döviz çiftinin grafiğini koydum.

römork göstergeleri. Bu ve sonraki sayfada açıklama.

Fragmandaki kodda yaptığım son düzenlemeler.

Sayesinde.

Dosyalar:
Complex_CHAMP.mq4  7 kb
Complex2.mq5  23 kb
MovingAverages.mqh  9 kb
 

Forumda yaptığım aramada aşağıdaki sorunun cevabını bulamadım.

Test modunda hata ayıklamak mümkün mü? Onlar. EA'yı strateji test cihazında test etmek için başlattım, kesme noktaları belirledim ve strateji test cihazında adım adım EA'da hata ayıkladım.

Varsa nasıl kullanılır?

Değilse, bu özelliği uygulama planlarında buna değer mi?

 
BZSP :
Kesme noktalarıyla nasıl hata ayıklayabileceğinizi öğrenmek için bu makaleye bakın.
 
BZSP :

Forumda yaptığım aramada aşağıdaki sorunun cevabını bulamadım.

Test modunda hata ayıklamak mümkün mü? Onlar. EA'yı strateji test cihazında test etmek için başlattım, kesme noktaları belirledim ve strateji test cihazında adım adım EA'da hata ayıkladım.

Hata ayıklama, test cihazında mevcut değil
 

Ara sıra (nadiren) bir hata oluşur

 2012.08 . 04 16 : 23 : 13      Core 1   tester agent synchronization error
Her iki yerel ajan da hazır olmasına rağmen
 
R0MAN :

Ryabyata - göstergeye bakın. Çekmiyor. Kodu 4'ten 5'e çeviriyorum. Zaten şampiyon burnunda - korkarım zamanında olamamak ...


Budur?


iki sorum var

- neden kodda dörtlü olan hesaplamayı değiştirdiniz?

- Bu gösterge ne gösteriyor? üzerinde ticaret nasıl yapılır?

1...789790791792793794795796797798799800801802803...3184
Yeni yorum