Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 796
Bulut ağının kullanımı için dondurulan miktarlar bir gün içinde biriktirilir ve tek işlemde kaldırılır.
Bu, çoklu lansmanlar sırasında küçük miktarlar üretmemek için yapılır.
İyi. Optimizasyona başlamadan önce MT'deki aracıların yaklaşık maliyetini görmek mümkün müdür? Şimdi optimizasyona başladığınız ortaya çıktı - ve ne kadar para çekileceği hakkında hiçbir fikriniz yok.
Ödemeyle ilgili soru ve cevaplara bakın, yaklaşık maliyeti tahmin edebilirsiniz:
Birim zaman başına bir birim PR'nin maliyeti nedir?
PR=100 olan bir test aracısının bir saat için maliyeti 0,01 kredi olarak belirlenmiştir. Bir kuantum, 1 ms (1 milisaniye) boyunca PR=1 olan bir ajanın işi olarak tanımlanan iş birimi olarak alınır. Böylece, bir kuantumun maliyeti:
Tablo, PR=100 olan bir tek çekirdekli test ajanının 1 saat ve 1 aylık sürekli çalışma maliyetini göstermektedir.
Optimum test ajanı sayısı, çekirdek sayısına eşittir. Bilgisayarda 4 çekirdekli bir işlemci varsa, varsayılan olarak 4 aracı yüklenir, bu nedenle maliyet 4 kat daha yüksek olur.
PR derecesi 100 olan 100 acenteyi bir saatliğine kiralamak 1,00 kredi/dolar tutacaktır.
PR100'de bir test geçişinin performansını değerlendirmek için yerel temsilcilerimin PR'larını görebilir miyim? MT5'in kendisi böyle bir geçiş yapıp maliyetleri tahmin edebilir mi?
Ryabyata - göstergeye bakın. Çekmiyor. Kodu 4'ten 5'e çeviriyorum. Zaten şampiyon burnunda - korkarım zamanında olamamak ...
Her şeyi doğru yapıyor gibiyim. 4-ke'de her şey olması gerektiği gibi çizilir.
H1'deki EURUSD döviz çiftinin grafiğini koydum.
römork göstergeleri. Bu ve sonraki sayfada açıklama.
Fragmandaki kodda yaptığım son düzenlemeler.
Sayesinde.
Forumda yaptığım aramada aşağıdaki sorunun cevabını bulamadım.
Test modunda hata ayıklamak mümkün mü? Onlar. EA'yı strateji test cihazında test etmek için başlattım, kesme noktaları belirledim ve strateji test cihazında adım adım EA'da hata ayıkladım.
Varsa nasıl kullanılır?
Değilse, bu özelliği uygulama planlarında buna değer mi?
Forumda yaptığım aramada aşağıdaki sorunun cevabını bulamadım.
Test modunda hata ayıklamak mümkün mü? Onlar. EA'yı strateji test cihazında test etmek için başlattım, kesme noktaları belirledim ve strateji test cihazında adım adım EA'da hata ayıkladım.
Ara sıra (nadiren) bir hata oluşurHer iki yerel ajan da hazır olmasına rağmen
Ryabyata - göstergeye bakın. Çekmiyor. Kodu 4'ten 5'e çeviriyorum. Zaten şampiyon burnunda - korkarım zamanında olamamak ...
Budur?
iki sorum var
- neden kodda dörtlü olan hesaplamayı değiştirdiniz?
- Bu gösterge ne gösteriyor? üzerinde ticaret nasıl yapılır?