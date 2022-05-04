Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 795
Çökmeden önce birkaç optimizasyondan geçmeyi başardım.
Genel olarak, asıl mesele, esnaf sayısının düzeltilmesi ve her şeyin uçtan uca (iyi veya mur-mur) çalışmasıdır.
Aslında, daha önce açıklandığı gibi, aynı optimizasyonu çalıştırırken geçiş sayısı 1280.10K'dır.
Evet, kaynatmayın, yarın yeni bir yapı olacak.
garip yardım o nereli?
7k'de 512 geçişle karşılaştım, ardından bir hata (ekran görüntüleri burada).
XP 512'de donuyor, ancak daha uzun süre yemin etmiyor, ama sonra aynı şey.
Bu, yardımın eski bir versiyonudur, artıkfarklı şekilde yazılmıştır.
Sertifika ile ilgili bile değil, "İade" ile değişim emirleri çalışmıyor. Bunu verir
en tatsız olan şey, her değiştirmeniz gerektiğinde "geri dönüşün" varsayılan olmasıdır.
Daha. Mevcut fiyatın altına tıklayarak
Hesaplamalarda "dondurulmuş" krediler nelerdir? Kullanılan bulut aracıları. Buradaki hiçbir belgede fiyatını görmedim. Bir değeri varsa, sanırım krediler silinmeli mi?
Bulut ağının kullanımı için dondurulan miktarlar bir gün içinde biriktirilir ve tek işlemde kaldırılır.
Bu, çoklu lansmanlar sırasında küçük miktarlar üretmemek için yapılır.
Alpari sunucusunda mı?
Sunucuları güncellemeyi 2 yapı kadar geciktirdiler ve terminal işlevsellik açısından biraz ileri gitti. Hafta sonu güncellenir yüklenmez her şey yerli yerine oturacak.