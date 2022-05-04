Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 795

Yine de güncellemeden sonra test sonuçları neden bu kadar değişti? Bir gündür kazıyorum, sebebini bulmaya çalışıyorum - ve anlamıyorum. Mantık, değişkenler vb. - her şey aynı, ancak sonuçlar birçok kez ve onlarca kez değişiyor. Sorun, yükseltmeden önce ve sonra sonuçları doğrudan karşılaştırmanın imkansız olması nedeniyle karmaşıktır - eski sürüm sonsuza dek battı. Bu nedenle, burada böyleydi, burada böyleydi demeyin. Ve genel olarak, belki de sadece ben tüttürüyorum, geri kalanlar ise mırıldanarak cinayet işler mi?
 

Çökmeden önce birkaç optimizasyondan geçmeyi başardım.

Genel olarak, asıl mesele, esnaf sayısının düzeltilmesi ve her şeyin uçtan uca (iyi veya mur-mur) çalışmasıdır.

Aslında, daha önce açıklandığı gibi, aynı optimizasyonu çalıştırırken geçiş sayısı 1280.10K'dır.

Evet, kaynatmayın, yarın yeni bir yapı olacak.

 
Bu arada, terminal benim için hiç çökmedi. Bununla birlikte, 1280, ilk parametreleri birleştirerek duvarı alt etti. Bu endişe verici değil, önceki / sonraki sonuçlardaki fark. İşlem sayısı çok fazla değil - diğer her şey öyle bir sürüklendi ki, hiçbir son bulunamıyor. Gerçekten açıklayamıyorum bile...
 
sergeev :

garip yardım o nereli?

Bu, yardımın eski bir versiyonudur, artıkfarklı şekilde yazılmıştır.
 

7k'de 512 geçişle karşılaştım, ardından bir hata (ekran görüntüleri burada).

XP 512'de donuyor, ancak daha uzun süre yemin etmiyor, ama sonra aynı şey.

Sertifika ile ilgili bile değil, "İade" ile değişim emirleri çalışmıyor. Bunu verir

en tatsız olan şey, her değiştirmeniz gerektiğinde "geri dönüşün" varsayılan olmasıdır.

Daha. Mevcut fiyatın altına tıklayarak

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
Hesaplamalarda "dondurulmuş" krediler nelerdir? Kullanılan bulut aracıları. Buradaki hiçbir belgede fiyatını görmedim. Bir değeri varsa, sanırım krediler silinmeli mi?
 
Bulut ağının kullanımı için dondurulan miktarlar bir gün içinde biriktirilir ve tek işlemde kaldırılır.

Bu, çoklu lansmanlar sırasında küçük miktarlar üretmemek için yapılır.

 
Alpari sunucusunda mı?

Sunucuları güncellemeyi 2 yapı kadar geciktirdiler ve terminal işlevsellik açısından biraz ileri gitti. Hafta sonu güncellenir yüklenmez her şey yerli yerine oturacak.

