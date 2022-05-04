Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 801
Çoklu para birimi testi, tek bir çalışma aracıyla birkaç işlem açmam gerekiyor. Bu aslında sorunlu alanı vurgulamak için soyulmuş bir versiyondur.
Bu arada, ilk gecikme hariç hepsi yerleştirildi
Ayrıca uygulamanın profiline girdiyseniz geliştirici için de yanıyor, o yüzden birbirimize bakıyoruz :)
geliştirici simgenin açık olduğunu görür ve girer ve geliştiricinin içeri girdiğini ve geriye dönüp bakmadığını görmek için geri dönüp bakmadığımı görmek için geldiğini görürsünüz ...
IMHO, değişiklikler varsa, küçük ziyaret edildiyse simge büyük olmalıdır.
Anladığım kadarıyla, "sadece bak" ile hiçbir değişiklik yok. Geliştiriciler istek üzerine birbirleriyle (özel olarak) iletişim kurarsa değişiklikler olur.
Doğru, bazen geliştirici mesajlarının sıradan ölümlülere açık hale geldiği (yanlışlıkla), böyle birkaç vakam oldu.
İstemci terminalinin ve test aracılarının yapı numarasını kontrol edin ve bildirin.
Derleme yakın zamanda indirildi, çok yeni - 687. Yalnızca yerel aracıları, uzak aracıları ve bulutu kullanıyorum - kapattım. Bağlı uzaktan kumanda ve yerel bağlantısı kesilmiş bulut ile - ayrıca - pulluk yapmaz!
Ne yapacağımı bilmiyorum. Baykuş yazılmış, test ve optimizasyon mümkün değil...
Bana bu sorunu çözmenin nasıl mümkün olduğunu söyle - Ekran görüntüleri ekliyorum.
Ekran görüntülerinden birinin bir menüsü var - Use - MQL5 Cloud Network .
Aynı zamanda giriş yapacaklar ve 1'den fazla kredi bakiyesine sahip olacaklar.
SymbolSelect'i kullanarak başlatma bloğunda gerekli tüm para birimlerini seçmeyi denediniz mi?
yardımcı olmadı, hepsi aynı
sl = tp = 0 olarak ayarlarsanız, yine de 10016 hatası (yanlış durur).
O zaman sorun muhtemelen kodun bu bölümündedir ve bununla ilgilenmeniz gerekir.İyi için, bir örnek için kesilmiş olanı değil, tam kodu analiz etmeniz gerekir.
O zaman sorun muhtemelen kodun bu bölümündedir ve bununla ilgilenmeniz gerekir.İyi için, bir örnek için kesilmiş olanı değil, tam kodu analiz etmeniz gerekir.
Ancak soyulmuş hatada hala var.
Dürüst olmak gerekirse, durakların yokluğunda nasıl 10016 hatası olabileceğini tam olarak anlamıyorum.
neden kullanmayı denemiyorsun
"Durmaların yokluğunda nasıl 10016 hatası olabilir" ne anlama geliyor? Sıfır değerleri mi veriliyor yoksa yazıldığı yerde bir satır yok mu?
böyle dene