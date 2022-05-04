Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 793
Buluttaki aracıları kullanarak optimizasyon nasıl çalıştırılır? Buluta giriş yapıldığında, 4 adet bulut miktarında hazır yazılır. Bağlam menüsünde Kullan -> Mql5 Bulut Ağı seçeneği etkinleştirilir. Ancak optimizasyon başladığında, yalnızca yerel aracılar çalışır ve bulut aracıları her şeyi yazar, başarısız yazarlar.
bende var mı
bende var mı
Uzun zamandır böyle değil.
Oklar tam olarak, işaretler belirdi, ne zaman olduğunu hatırlamıyorum.
Günlük görünmüyor neden dosyalandı? Açık görünüyor çünkü, giriş yaptı ...
Bunu ana geliştiriciden duymak garip. Terminal kullanım kılavuzundan:
Marj seviyesi — bu hesapta bulunan fon miktarının marj miktarına yüzde oranı ( Özkaynak / Marj * 100 );
Bu PR'ı gördünüz mü?
Yarın bir milyoneri uyandıracağım...
Yanıldığım ortaya çıktı. Yüzeysel değerlendirme için özür dilerim, dikkatsizce baktım.
Test grafiği aslında hesap yükünü değil, marj seviyesini gösterir.
Doğru Cevap: IBM'in hisse fiyatı 2010'dan bu yana 125$'dan 208$'a yükselerek mevduatı geride bıraktığı için marj seviyeleri düşüyor. CFD'lerin marjı varlığın değerine bağlı olduğundan, varlığın fiyatı yükseldiğinde marj gereksinimleri de artar. Bu durumda hisse fiyatındaki artış bilançodaki artıştan çok daha fazla olmuştur.
Hatalı bir gönderide bağlantı yapmak için kalır, böylece daha sonra tekrar okuyan kişi yakalanmaz.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page805