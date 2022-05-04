Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 793

marketeer :
Buluttaki aracıları kullanarak optimizasyon nasıl çalıştırılır? Buluta giriş yapıldığında, 4 adet bulut miktarında hazır yazılır. Bağlam menüsünde Kullan -> Mql5 Bulut Ağı seçeneği etkinleştirilir. Ancak optimizasyon başladığında, yalnızca yerel aracılar çalışır ve bulut aracıları her şeyi yazar, başarısız yazarlar.
Terminalinizi güncellediniz mi? Ne inşası? Bunu ağ ajanlarıyla yaşadım. Her şey güncellenene kadar işe yaramadı.
 

bende var mı

 
fyords :

Uzun zamandır böyle değil.

Oklar tam olarak, işaretler belirdi, ne zaman olduğunu hatırlamıyorum.

 
Karlson :
Günlük görünmüyor neden dosyalandı? Açık görünüyor çünkü, giriş yaptı ...
Terminal güncellendi - kazanıldı. Hatta optimize edildiği iddia ediliyor, ancak şimdi, belirli bir çalıştırmaya çift tıklandığında, test cihazı bir nedenden dolayı kilitleniyor: günlük, tek geçişin başlatıldığını, Durdur düğmesinin devre dışı bırakıldığını, ilerleme göstergesinin boş olduğunu, hiçbir şey olmuyor. Terminalin geri kalanı çalışıyor.
 
Evet.. zaten 3 sayfa yazıyoruz, aynı şey.
 
Valmars :

Bunu ana geliştiriciden duymak garip. Terminal kullanım kılavuzundan:

Marj seviyesi — bu hesapta bulunan fon miktarının marj miktarına yüzde oranı ( Özkaynak / Marj * 100 );

Yanıldığım ortaya çıktı. Yüzeysel değerlendirme için özür dilerim, dikkatsizce baktım.

Test grafiği aslında hesap yükünü değil, marj seviyesini gösterir.

Doğru Cevap: IBM'in hisse fiyatı 2010'dan bu yana 125$'dan 208$'a yükselerek mevduatı geride bıraktığı için marj seviyeleri düşüyor. CFD marjı varlığın değerine bağlı olduğundan, varlığın fiyatı yükseldiğinde marj gereksinimleri de artar. Bu durumda hisse fiyatındaki artış bilançodaki artıştan çok daha fazla olmuştur.

 

Bu PR'ı gördünüz mü?

Yarın bir milyoneri uyandıracağım...

 
Bu hata sadece teşhirdedir, mali durumu etkilemez. Şimdi her şeyi düzelteceğiz.
 
Renat :

Hatalı bir gönderide bağlantı yapmak için kalır, böylece daha sonra tekrar okuyan kişi yakalanmaz.

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page805

 
Evet, eklendi.
