Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 806
geliştiriciler
Referans, MqlTradeTransaction yapısının bir tanımını içermiyor , bu normal mi yoksa ne?
Ticari işlem yapısı
Otomatik olarak güncellenmediyse yardımınızı manuel olarak güncelleyin.
Lütfen bu durumu bana açıklayın. Optimize edicinin aşağıdaki resmi var:
Anladığım kadarıyla, yaklaşık olarak aynı optimize edilmiş göstergeye (bu durumda denge) sahip bir grup geçiş var ve değeri maksimum. Ancak optimizasyon sonuçları tablosuna gittiğimde aynı değere ve farklı parametrelere sahip birden fazla satır görmüyorum. Bu nasıl olabilir?
İlk olarak, üstteki mavi çubuk çok farklı terazilerden oluşabilir, ancak ölçek nedeniyle alt kısımdaki düpedüz kötü olanlara göre neredeyse eşittir. İkinci olarak, istediğiniz sütuna tıklayarak sıralayın (hangi sütuna göre sıralayacağınıza bağlı olarak). Dengeye göre ise, denge kapağına basmanız gerekir.
Yardımda kısmi bir cevap buldum:
Genetik optimizasyon sırasında, sonuçlar sekmesi aynı sonuca sahip geçişleri göstermiyor
Ama sonra bir mega soru ortaya çıkıyor: Bu tabloda atlanan bu geçişlerin parametrelerinin değerleri hakkında nasıl bilgi alabilirim. Ve neden yapılır? Optimal değerlerin tamamı görüntülenmezse, genetik optimizasyonun sonuçları nasıl analiz edilebilir?
