geliştiriciler

Referans, MqlTradeTransaction yapısının bir tanımını içermiyor , bu normal mi yoksa ne?

 
Ticari işlem yapısı

Otomatik olarak güncellenmediyse yardımınızı manuel olarak güncelleyin.

Teşekkürler, görünüşe göre sertifikayı manuel olarak yüklemem gerekecek.
 

Lütfen bu durumu bana açıklayın. Optimize edicinin aşağıdaki resmi var:

Optimize Edici Grafiği

Anladığım kadarıyla, yaklaşık olarak aynı optimize edilmiş göstergeye (bu durumda denge) sahip bir grup geçiş var ve değeri maksimum. Ancak optimizasyon sonuçları tablosuna gittiğimde aynı değere ve farklı parametrelere sahip birden fazla satır görmüyorum. Bu nasıl olabilir?

 
İlk olarak, üstteki mavi çubuk çok farklı terazilerden oluşabilir, ancak ölçek nedeniyle alt kısımdaki düpedüz kötü olanlara göre neredeyse eşittir. İkinci olarak, istediğiniz sütuna tıklayarak sıralayın (hangi sütuna göre sıralayacağınıza bağlı olarak). Dengeye göre ise, denge kapağına basmanız gerekir.
 
Tabii ki, dengeye göre sıralamaya bakıyorum. Ancak maksimuma yakın çok fazla geçiş yok - evet, resimde görebileceğiniz gibi birkaç düzine değil, birkaç tane var. Ölçeğe bakılırsa, farklılıklar fark edilebilir olmalıdır. Kendiniz karar verin, yayınlanan resim için tablodaki ilk maksimum bakiye değerleri: 956, 909, 865, 784, 692, 607, 438, 362, 332, sonra daha az.
 

Yardımda kısmi bir cevap buldum:

Genetik optimizasyon sırasında, sonuçlar sekmesi aynı sonuca sahip geçişleri göstermiyor

Ama sonra bir mega soru ortaya çıkıyor: Bu tabloda atlanan bu geçişlerin parametrelerinin değerleri hakkında nasıl bilgi alabilirim. Ve neden yapılır? Optimal değerlerin tamamı görüntülenmezse, genetik optimizasyonun sonuçları nasıl analiz edilebilir?

 
Bu bir komplo. Şu anda, size tasarruf ve komşunuza bakma konusunda satmaya başlayacaklar. Ama pes etme. Seninleyiz.

 

Sevgili pipsçiler - eğer göremiyorsanız - zaman gerçek zamana karşılık gelmiyor, ortalama olarak 10 saniye ileri gidiyor. Az ya da çok okuryazar herhangi bir matematikçi - tırtıl için - bunun kötü olduğunu söyleyecektir. çok kötü

 
Şimdi cevap vereceğim - geçmişte Amerika'ya roket gönderdim
