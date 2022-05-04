Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 800
papaklass :
Çoklu para birimi testi?
papaklass :
fiyortlar :
Çoklu para birimi testi, tek bir çalışma aracıyla birkaç işlem açmam gerekiyor. Bu aslında sorunlu alanı vurgulamak için soyulmuş bir versiyondur.
Bu arada, ilk gecikme hariç hepsi yerleştirildi
Ve görsel olarak durmadan denerseniz, bahse girer misiniz?
Ya da ayakları hareket ettirin, yani emin misiniz?
1) Hiç durmadan denemedim. Ama sonuçta, "kendi" para birimini test ederken, koyar .. Yarın deneyeceğim
2) duraklar zaten çok şey bıraktı - tp 100 puana kadar, sl'ye kadar
Favori olarak okunmamış/yeni mesajlar varmış gibi hizmet masası simgesi neden vurgulanıyor? Bir yanıt alınıp alınmadığını nasıl anlarsınız?
Favori olarak okunmamış/yeni mesajlar varmış gibi hizmet masası simgesi neden vurgulanıyor? Bir yanıt alınıp alınmadığını nasıl anlarsınız?
Bu zaten bir sonraki başlıkta tartışıldı. Simgenin yalnızca servis güvertesinden yeni bir mesaj geldiğinde değil, aynı zamanda geliştiricilerden biri uygulamanızı görüntülediğinde de yandığı sonucuna vardık. Bu nedenle, hizmet güverte simgesi sık sık yanıyorsa, ancak yeni mesaj yoksa, uygulamanız geliştiricileri ciddi şekilde ilgilendirmiştir. Gurur duyabilirsin. :)
Ayrıca uygulamanın profiline girdiyseniz geliştirici için de yanıyor, o yüzden birbirimize bakıyoruz :)
geliştirici simgenin açık olduğunu görür ve girer ve geliştiricinin içeri girdiğini ve geriye dönüp bakmadığını görmek için geri dönüp bakmadığımı görmek için geldiğini görürsünüz ...
IMHO, değişiklikler varsa, küçük ziyaret edildiyse simge büyük olmalıdır.
Bunun anlamı ne? bir gülümseme hariç =)
Aslında, geliştirici simgeleri hakkında, bunlar benim tahminlerim ve umarım (bir web programcısının yeteneğine göre) asılsızdır.
Yani pro geriye baktı bir şaka (muhtemelen).
Ancak büyük ve küçük simgeler hakkında oldukça ciddi bir teklif.