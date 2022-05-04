Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 800

papaklass :

Belki EURUSD'nin GBPUSD'de olması için bir emir vermek istemiştir?

papaklass :

fiyortlar :


Çoklu para birimi testi, tek bir çalışma aracıyla birkaç işlem açmam gerekiyor. Bu aslında sorunlu alanı vurgulamak için soyulmuş bir versiyondur.

Bu arada, ilk gecikme hariç hepsi yerleştirildi

 
ilunga :

Ve görsel olarak durmadan denerseniz, bahse girer misiniz?

Ya da ayakları hareket ettirin, yani emin misiniz?

 
fyords :

1) Hiç durmadan denemedim. Ama sonuçta, "kendi" para birimini test ederken, koyar .. Yarın deneyeceğim

2) duraklar zaten çok şey bıraktı - tp 100 puana kadar, sl'ye kadar

 

Favori olarak okunmamış/yeni mesajlar varmış gibi hizmet masası simgesi neden vurgulanıyor? Bir yanıt alınıp alınmadığını nasıl anlarsınız?

servis masası

 
Zeleniy :

Genelde dürter ve oraya bakarım.
 
papaklass :
Bu zaten bir sonraki başlıkta tartışıldı. Simgenin yalnızca servis güvertesinden yeni bir mesaj geldiğinde değil, aynı zamanda geliştiricilerden biri uygulamanızı görüntülediğinde de yandığı sonucuna vardık. Bu nedenle, hizmet güverte simgesi sık sık yanıyorsa, ancak yeni mesaj yoksa, uygulamanız geliştiricileri ciddi şekilde ilgilendirmiştir. Gurur duyabilirsin. :)
Belli oldu teşekkürler gerçek çoktan ortaya çıktı =) Eh, aslında ciddi bir hata var, maillere mektuplar geliyor ve linkler hiç çalışmıyor, daha doğrusu uzun süredir sayfa yok , ama ilk başta İnternet ile ilgili sorunlar olduğunu düşündüm ve sonra profildeki adres çubuğundan geçmeye çalıştım, ancak böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı, güncelleme kaynağımızda, ancak düzeltmeyi unutuyorlar ter mesajları =))
 
papaklass :
Ayrıca uygulamanın profiline girdiyseniz geliştirici için de yanıyor, o yüzden birbirimize bakıyoruz :)

geliştirici simgenin açık olduğunu görür ve girer ve geliştiricinin içeri girdiğini ve geriye dönüp bakmadığını görmek için geri dönüp bakmadığımı görmek için geldiğini görürsünüz ...

IMHO, değişiklikler varsa, küçük ziyaret edildiyse simge büyük olmalıdır.

 
Urain :

Bunun anlamı ne? bir gülümseme hariç =)
 
Zeleniy :
Aslında, geliştirici simgeleri hakkında, bunlar benim tahminlerim ve umarım (bir web programcısının yeteneğine göre) asılsızdır.

Yani pro geriye baktı bir şaka (muhtemelen).

Ancak büyük ve küçük simgeler hakkında oldukça ciddi bir teklif.

