ilunga :
Yani önceki sayfada bir kod var, 3 elemanlı bir dizi var. Print ile yazdırırken, Bid = 1.29709 alırız ve 1.29220 bar_info[n-1] içinde saklanır

Bunun hakkında ne diyorsunuz?

 //----------------------------------------------------------------------------//
//Work variables
int ResCopy = - 1 ; //Result of copying the data into an array

datetime bar_info[ 5 ];

bool Result = true ; //Returned importance
//----------------------------------------------------------------------------//

ResetLastError ();

//Checking the signal to stopping the trading system
   if ( IsStopped ()) return ( false );
ZeroMemory (CheckResult);
//Copying the data into an array
ResCopy = CopyTime (symbol,period, 0 , ArraySize (bar_info),bar_info);

   if (ResCopy==- 1 ) return ( false ); 
//
   for ( int f= 0 ;f<ResCopy;f++)
  {
   Print ( "f=" ,f, "-" , TimeToString (bar_info[f]));
  }
//Checking for presence of the errors
   if ( _LastError != 0 ){Result = false ;}
 
Interesting :

Bunun hakkında ne diyorsunuz?

Bu init'ten çalıştırılırsa, o zaman 

HS       0        test4 (GBPUSD,H1)       14 : 56 : 20          2012.01 . 01 00 : 00 : 00    f= 0 - 2011.12 . 26 00 : 00
PD       0        test4 (GBPUSD,H1)       14 : 56 : 20          2012.01 . 01 00 : 00 : 00    f= 1 - 2011.12 . 27 00 : 00
LN       0        test4 (GBPUSD,H1)       14 : 56 : 20          2012.01 . 01 00 : 00 : 00    f= 2 - 2011.12 . 28 00 : 00
DG       0        test4 (GBPUSD,H1)       14 : 56 : 20          2012.01 . 01 00 : 00 : 00    f= 3 - 2011.12 . 29 00 : 00
II       0        test4 (GBPUSD,H1)       14 : 56 : 20          2012.01 . 01 00 : 00 : 00    f= 4 - 2011.12 . 30 00 : 00

OnTick'ten geliyorsa, o zaman 

DJ       0        test4 (GBPUSD,H1)       14 : 57 : 13          2012.01 . 02 09 : 00 : 00    f= 0 - 2011.12 . 27 00 : 00
JL       0        test4 (GBPUSD,H1)       14 : 57 : 13          2012.01 . 02 09 : 00 : 00    f= 1 - 2011.12 . 28 00 : 00
PE       0        test4 (GBPUSD,H1)       14 : 57 : 13          2012.01 . 02 09 : 00 : 00    f= 2 - 2011.12 . 29 00 : 00
OO       0        test4 (GBPUSD,H1)       14 : 57 : 13          2012.01 . 02 09 : 00 : 00    f= 3 - 2011.12 . 30 00 : 00
FP       0        test4 (GBPUSD,H1)       14 : 57 : 13          2012.01 . 02 09 : 00 : 00    f= 4 - 2012.01 . 02 00 : 00

Verilerde bu yerde bir boşluk var (şekle bakın). Yine de, başka bir çift üzerinde test yaparken, eşzamansız bir veri güncellemesi elde edildiğini hissediyorum.


 

Ve orada.

Print 's'den sonra başka bir satır ekleyin:

 Print ( "Время последней котировки:" + TimeToString ( SymbolInfoInteger ( "EURUSD" , SYMBOL_TIME )));


Kodu OnTick'te çalıştırırken şunu elde ederiz: 

RK       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 06 : 31          2012.01 . 02 09 : 00 : 00    f= 0 - 2011.12 . 27 00 : 00
LR       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 06 : 31          2012.01 . 02 09 : 00 : 00    f= 1 - 2011.12 . 28 00 : 00
FD       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 06 : 31          2012.01 . 02 09 : 00 : 00    f= 2 - 2011.12 . 29 00 : 00
EO       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 06 : 31          2012.01 . 02 09 : 00 : 00    f= 3 - 2011.12 . 30 00 : 00
PQ       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 06 : 31          2012.01 . 02 09 : 00 : 00    f= 4 - 2012.01 . 02 00 : 00
OI       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 06 : 31          2012.01 . 02 09 : 00 : 00    Время последней котировки: 2011.12 . 30 20 : 59

Yani, Copy...() için zaten bir çubuk var, ancak henüz tırnak işareti yok



Daha fazlasını ekleyebilirsiniz. OnTick'e benim katkım ile fonksiyonunuzu ekliyoruz. ve başlatma gecikmesini ayarlayın:

 if ( TimeCurrent () < D'2012.01.10 15:00' ) return ;

Teste 2012.01.01'den başlıyoruz

elde ederiz: 

RO       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 00    f= 0 - 2012.01 . 04 00 : 00
JQ       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 00    f= 1 - 2012.01 . 05 00 : 00
RH       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 00    f= 2 - 2012.01 . 06 00 : 00
LR       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 00    f= 3 - 2012.01 . 09 00 : 00
QE       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 00    f= 4 - 2012.01 . 10 00 : 00
ON       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 00    Время последней котировки: 2011.12 . 30 20 : 59
LS       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 20    f= 0 - 2012.01 . 04 00 : 00
DE       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 20    f= 1 - 2012.01 . 05 00 : 00
LL       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 20    f= 2 - 2012.01 . 06 00 : 00
RF       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 20    f= 3 - 2012.01 . 09 00 : 00
KI       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 20    f= 4 - 2012.01 . 10 00 : 00
FR       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 20    Время последней котировки: 2012.01 . 10 15 : 00
FG       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 40    f= 0 - 2012.01 . 04 00 : 00
NN       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 40    f= 1 - 2012.01 . 05 00 : 00
FP       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 40    f= 2 - 2012.01 . 06 00 : 00
HK       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 40    f= 3 - 2012.01 . 09 00 : 00
EM       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 40    f= 4 - 2012.01 . 10 00 : 00
LE       0        test4 (GBPUSD,H1)       15 : 20 : 13          2012.01 . 10 15 : 00 : 40    Время последней котировки: 2012.01 . 10 15 : 00


Yani ilk alıntı hatalı, gerisi doğru

Teşekkür ederim. Bir hata bulduk, düzelteceğiz.
 

Geçer sütununda virgülden önceki sıfırların ne anlama geldiğini söyle.


 
Şimdi ikinci haneyi kaybettim, sadece sıfırlar kaldı.
 
tol64 :

Geçer sütununda virgülden önceki sıfırların ne anlama geldiğini söyle.


Bu genetiğin nesil sayısıdır. Sadece sıfırlar yoktur, sıfırlardan sonra 1, 2 vs. vardır.
 
marketeer :
Bu genetiğin nesil sayısıdır. Sadece sıfırlar yoktur, sıfırlardan sonra 1, 2 vs. vardır.

Benimki çoğalmıyor mu? )))

Nesiller devam ediyor, ancak grafikte hala sadece sıfırlar var.

 

Bu eklemeler MT5'te mümkün mü?

MqlTradeResult yapısında , sunucu tarafında sipariş yürütme süresini ekleyin.

Ve beklemede olan siparişin sunucu tarafından yürütülmek üzere aktif hale geldiği zaman ayarlayabilme özelliğini ekleyin.

