Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 805
Yani önceki sayfada bir kod var, 3 elemanlı bir dizi var. Print ile yazdırırken, Bid = 1.29709 alırız ve 1.29220 bar_info[n-1] içinde saklanır
Bunun hakkında ne diyorsunuz?
Bu init'ten çalıştırılırsa, o zaman
OnTick'ten geliyorsa, o zaman
Verilerde bu yerde bir boşluk var (şekle bakın). Yine de, başka bir çift üzerinde test yaparken, eşzamansız bir veri güncellemesi elde edildiğini hissediyorum.
Ve orada.
Print 's'den sonra başka bir satır ekleyin:
Kodu OnTick'te çalıştırırken şunu elde ederiz:
Yani, Copy...() için zaten bir çubuk var, ancak henüz tırnak işareti yok
Daha fazlasını ekleyebilirsiniz. OnTick'e benim katkım ile fonksiyonunuzu ekliyoruz. ve başlatma gecikmesini ayarlayın:
Teste 2012.01.01'den başlıyoruz
elde ederiz:
Yani ilk alıntı hatalı, gerisi doğru
Bu init'ten çalıştırılırsa, o zaman
Bu da son çubuğun (şimdiki tarihe en yakın olanın) bu durumda maksimum indekse sahip olacağı gerçeğiyle ilgili dedim.
Yani ilk alıntı hatalı, gerisi doğru
Geçer sütununda virgülden önceki sıfırların ne anlama geldiğini söyle.
Bu genetiğin nesil sayısıdır. Sadece sıfırlar yoktur, sıfırlardan sonra 1, 2 vs. vardır.
Benimki çoğalmıyor mu? )))
Nesiller devam ediyor, ancak grafikte hala sadece sıfırlar var.
Bu eklemeler MT5'te mümkün mü?
MqlTradeResult yapısında , sunucu tarafında sipariş yürütme süresini ekleyin.
Ve beklemede olan siparişin sunucu tarafından yürütülmek üzere aktif hale geldiği zaman ayarlayabilme özelliğini ekleyin.