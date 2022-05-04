Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 802

Rosh :


Lütfen bir önceki sayfadaki soruma bakmaları için uzmanları gönderin ... Başlangıç bu sayfada: 814 .

Şampiyonaya hazırlanıyorum ama hazır bir Expert Advisor'ı dizüstü bilgisayarımda test edip optimize edemiyorum.

Sayesinde.

 
AlexCul :

Lütfen, bir önceki sayfadaki soruma bakması için uzmanları gönderin... Başlangıç bu sayfada: 814.

Şampiyonaya hazırlanıyorum ama hazır bir Expert Advisor'ı dizüstü bilgisayarımda test edip optimize edemiyorum.

Servis masasına yazsan iyi olur . Burada yazışmalarda uzun bir romantizm yaşayabilirsiniz.
fyords :

neden kullanmayı denemiyorsun

Denerim. Aynı zamanda Karlson'ın tavsiye ettiği gibi yazdırıyorum

Test programının metni:

 #include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>

CSymbolInfo       m_sym;
CTrade            m_trade;

double bar_info[ 2 ];
bool a;

int OnInit ()
{
   SymbolSelect ( "EURUSD" , true );
   SymbolSelect ( "GBPUSD" , true );
   m_sym.Name( "EURUSD" );
   a = false ;
   return ( 0 );
}

void OnTick ()
{
   if (a) return ;
   a = true ;
   m_sym.Refresh();
   m_sym.RefreshRates();
   CopyHigh ( "EURUSD" , PERIOD_D1 , 0 , 2 , bar_info);
   Print ( "Текущая цена:" + DoubleToString (m_sym.Ask()));
   Print ( "Цена открытия:" + DoubleToString (bar_info[ 1 ] + 500 * _Point ));
   m_trade.BuyStop( 1 , bar_info[ 1 ] + 5000 * _Point , "EURUSD" , 0 , 0 );
}

EURUSD üzerinde test yaparken sonuç:

GI 0 testi (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Güncel fiyat: 1.29241000
MN 0 testi (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Açılış fiyatı: 1.29720000

QS 0 İşlem 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 alış stop 1.00 EURUSD 1.29720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)


GBPUSD üzerinde test yaparken sonuç:

LO 0 testi (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Güncel fiyat: 1.29241000
JE 0 testi (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Açılış fiyatı: 1.29720000
KS 2 İşlemleri 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 satın alma durdurma başarısız oldu 1.29720'de 1.00 EURUSD [Geçersiz duraklar]


 
AlexCul :

Derleme yakın zamanda indirildi, çok yeni - 687. Yalnızca yerel aracıları, uzak aracıları ve bulutu kullanıyorum - kapattım. Bağlı uzaktan kumanda ve yerel bağlantısı kesilmiş bulut ile - ayrıca - pulluk yapmaz!

Ne yapacağımı bilmiyorum. Baykuşlar yazıldı, test ve optimizasyon mümkün değil...

Bana bu sorunu çözmenin nasıl mümkün olduğunu söyle - Ekran görüntüleri ekliyorum.

TÜM ayrıntılarla birlikte hizmet masasına bir istek verin (kurulum yolları, eksen, UAC, terminal günlükleri, aracılar, test cihazı).
 
Rosh :

"Durmaların yokluğunda nasıl 10016 hatası olabilir" ne anlama geliyor? Sıfır değerleri mi verildi yoksa yazıldığı yerde bir satır yok mu?

böyle dene

 MqlTradeRequest request={ 0 };

ZeroMemory(istek); yeterli değil?

dediğin gibi eklendi sonuç değişmedi


PS sl ve tp, istekte eşit olarak belirtilir:

a) Günlük barın 0 ve üstü + 50 puan (sırasıyla)

b) her ikisi de sıfıra ayarlanır


diğer seçenek "c" (biraz daha ileri) - CTrade kullanarak. Sonuç benzer

 

Tüm yapıları temizleyin.

Sonra aptalca verileri açıkça belirterek talep etmeye çalışın. 

   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult result;

   ZeroMemory (request);
   ZeroMemory (result);

   request.action = TRADE_ACTION_PENDING ;
   request.magic  = 0 ;
   request.symbol = "EURUSD" ;
   request.volume = 1.0 ;
   request.price  = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )+ 500 * SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT ); // или сразу цену 1.3000
   request.sl     = 0 ;
   request.tp     = 0 ;
   request.deviation = 10 ;
   request.type   = ORDER_TYPE_BUY_STOP ; 
   request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK ;
   
   OrderSend (request,result);
 
ilunga :

... Sonuç benzer

Garip. Kodunuzu aldı ve test cihazından bir yanıt aldı 

PN       0        ss (GBPUSD,H1)   10 : 17 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    Текущая цена: 1.29479000
DK       0        ss (GBPUSD,H1)   10 : 17 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    Цена открытия: 1.29943000
CN       0        Trade   10 : 17 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 ( 1.29565 / 1.29654 )
FL       0        ss (GBPUSD,H1)   10 : 17 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    CTrade:: OrderSend : buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 [done]
EF       0        ss (EURUSD,H1)   10 : 20 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    Текущая цена: 1.29479000
QL       0        ss (EURUSD,H1)   10 : 20 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    Цена открытия: 1.29943000
KE       0        Trade   10 : 20 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 ( 1.29443 / 1.29479 / 1.29443 )
KG       0        ss (EURUSD,H1)   10 : 20 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    CTrade:: OrderSend : buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 [done]

Her şey çalışıyor.

Nasıl bir yapıya sahipsin?

Ama bir sorum var: neden beklemede olan sadece "İşlemler"de görünüyor da "Ticaret"te görünmüyor (görselleştiriciden bahsediyorum)?

 
fyords :

Garip. Kodunuzu aldı ve test cihazından bir yanıt aldı

Her şey çalışıyor.

Nasıl bir yapıya sahipsin?

674 oluşturun.

Her şey sizin için çalışıyor, ama bir AMA var. Parantez içindeki fiyata bakın:

 CN       0        Trade   10 : 17 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 ( 1.29565 / 1.29654 )
 KE       0        Trade   10 : 20 : 04          2012.01 . 02 00 : 00 : 00    buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 ( 1.29443 / 1.29479 / 1.29443 )

Fark 10 puan. Zaman aynı olmasına rağmen

 
Farklı sunucular, farklı 500 s.
 
ilunga :

674 oluşturun.

Her şey sizin için çalışıyor, ama bir AMA var. Parantez içindeki fiyata bakın:

Fark 10 puan. Zaman aynı olmasına rağmen

Her şeye sahibim, sunucu demosu MK.

