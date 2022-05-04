Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 802
Lütfen bir önceki sayfadaki soruma bakmaları için uzmanları gönderin ... Başlangıç bu sayfada: 814 .
Şampiyonaya hazırlanıyorum ama hazır bir Expert Advisor'ı dizüstü bilgisayarımda test edip optimize edemiyorum.
Sayesinde.
neden kullanmayı denemiyorsun
Denerim. Aynı zamanda Karlson'ın tavsiye ettiği gibi yazdırıyorum
Test programının metni:
EURUSD üzerinde test yaparken sonuç:
GI 0 testi (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Güncel fiyat: 1.29241000
MN 0 testi (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Açılış fiyatı: 1.29720000
QS 0 İşlem 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 alış stop 1.00 EURUSD 1.29720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)
GBPUSD üzerinde test yaparken sonuç:
LO 0 testi (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Güncel fiyat: 1.29241000
JE 0 testi (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Açılış fiyatı: 1.29720000
KS 2 İşlemleri 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 satın alma durdurma başarısız oldu 1.29720'de 1.00 EURUSD [Geçersiz duraklar]
Derleme yakın zamanda indirildi, çok yeni - 687. Yalnızca yerel aracıları, uzak aracıları ve bulutu kullanıyorum - kapattım. Bağlı uzaktan kumanda ve yerel bağlantısı kesilmiş bulut ile - ayrıca - pulluk yapmaz!
Ne yapacağımı bilmiyorum. Baykuşlar yazıldı, test ve optimizasyon mümkün değil...
Bana bu sorunu çözmenin nasıl mümkün olduğunu söyle - Ekran görüntüleri ekliyorum.
"Durmaların yokluğunda nasıl 10016 hatası olabilir" ne anlama geliyor? Sıfır değerleri mi verildi yoksa yazıldığı yerde bir satır yok mu?
böyle dene
ZeroMemory(istek); yeterli değil?
dediğin gibi eklendi sonuç değişmedi
PS sl ve tp, istekte eşit olarak belirtilir:
a) Günlük barın 0 ve üstü + 50 puan (sırasıyla)
b) her ikisi de sıfıra ayarlanır
diğer seçenek "c" (biraz daha ileri) - CTrade kullanarak. Sonuç benzer
Tüm yapıları temizleyin.
Sonra aptalca verileri açıkça belirterek talep etmeye çalışın.
... Sonuç benzer
Garip. Kodunuzu aldı ve test cihazından bir yanıt aldı
Her şey çalışıyor.
Nasıl bir yapıya sahipsin?
Ama bir sorum var: neden beklemede olan sadece "İşlemler"de görünüyor da "Ticaret"te görünmüyor (görselleştiriciden bahsediyorum)?
674 oluşturun.
Her şey sizin için çalışıyor, ama bir AMA var. Parantez içindeki fiyata bakın:
CN 0 Trade 10 : 17 : 04 2012.01 . 02 00 : 00 : 00 buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 ( 1.29565 / 1.29654 )
KE 0 Trade 10 : 20 : 04 2012.01 . 02 00 : 00 : 00 buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 ( 1.29443 / 1.29479 / 1.29443 )
Fark 10 puan. Zaman aynı olmasına rağmen
674 oluşturun.
Her şey sizin için çalışıyor, ama bir AMA var. Parantez içindeki fiyata bakın:
Fark 10 puan. Zaman aynı olmasına rağmen
Her şeye sahibim, sunucu demosu MK.