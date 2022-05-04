Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 762
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bilgisayarın başına geçip kontrol edeceğim.
Bu arada açılış fiyatı yerine tarihi kopyalayabilir ve istek üzerine hangi tarihin verildiğini görebilirsiniz.
CopyTime(), bunun terminalin sahip olduğu gerçek geçmişin son çubuğu olduğunu gösterir.
OrderCalcProfit( ORDER_TYPE_BUY ,"USDJPY",0.01,1,1.01,profit_USDJPY);
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY,"EURJPY",0.01,1,1.01,profit_EURJPY);
OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY,"USDCHF",0.01,1,1.0001,profit_USDCHF);
Print("USDJPY=",SymbolInfoInteger("USDJPY",SYMBOL_DIGITS)," EURJPY=",SymbolInfoInteger("EURJPY",SYMBOL_DIGITS)," USDCHF=",SymbolInfoInteger("USDCHF",SYMBOL_DIGITS));
Print("profit_USDJPY=",profit_USDJPY,"profit_EURJPY=",profit_EURJPY,"profit_USDCHF=",profit_USDCHF);
USDJPY=2 EURJPY=2 USDCHF=4
kâr_USDJPY=9,9 kâr_EURJPY=0,13 kâr_USDCHF=0,1
RoboForex demo sunucusu USDJPY'de 1 pip için garip kar.
Sevgili Geliştiriciler...
Belki Gann Izgarası hakkında üçüncü kez sana ulaşabilirim? Onunla ne? Servis Masası üzerinden bir talepte bulunmalı mıyım yoksa bu mesaj yeterli olur mu?
İlk olarak, MT4'te ekstremumlara iki ızgara noktasının eklendiği şablon yanlış depolanmıştır. Yani, aynı terminal oturumunda, çizgili şablonu kaydedip kapattıktan sonra, onu yeniden açma ve orijinal görünümü elde etme şansı hala vardır ... ancak terminali yeniden açtıktan sonra ve hatta sistemi yeniden başlattıktan sonra, şablon uçar (bence, ikincisi) manyetik bir nokta aşağıdayken, ızgara dikey olarak küçülür. Gann ızgarası ideolojik olarak iki uçta manyetizasyona yönelik değilse, o zaman bu manyetizasyon neden onun için icat edildi? Nesne ayarlarında ikinci nokta için koordinat yoksa, ancak yalnızca bazı genel "Ölçekler" varsa, bu her durumda şablonun kaydedilmesini ve düzgün şekilde açılmasını engellememelidir. Evet ve ızgaralı bir şablon, bence, her durumda, manyetize etseniz de etmeseniz de, küçülmüş, yani yanlış olarak yeniden açılıyor. Bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor.
İkincisi, MT5'te Gann Grid ile hiç çalışamazsınız, ancak MT4'te olduğu gibi istiyorum, böylece iki nokta için aşırı uçlardan çekebilirsiniz ve elbette her şey doğru şekilde kaydedilir / açılır ve hücre ölçek, şimdi olduğu gibi farklı zaman dilimlerinde dans etmez, ancak mevcut zaman dilimiyle orantılı olarak ölçeklenir. Ayrıca bir şekilde taranması gerekir, aksi takdirde nesneyle çalışmak kesinlikle imkansızdır.
Üçüncüsü, Hizmet Masasındaki Nisan başvurum ile ilgili: Diyaloğa mı ihtiyacınız var yoksa .. Henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap yok, 04/2012/24 tarih ve #359447 başvuru (ilk defa teklifte bulunuldu) forumda iki yıldan fazla bir süre önce!). Uygulamanın yürütülmesi için bir tür ilerleme çubuğu olsaydı, aksi takdirde ne olduğu hiç belli olmaz. Bana burada "fırtınalı tartışmalar" hakkında cevap verdiler, ama bu kelimelerle ... Diyalog yok, uygulama sanki uzaya, varsayımsal olarak var olan uzak medeniyetlere gönderildi ...
...
İkincisi, MT5'te Gann Grid ile hiç çalışamazsınız, ancak 1) MT4'teki gibi istiyorum, böylece iki nokta için aşırı uçlardan çekebilirsiniz ve elbette her şey doğru şekilde kaydedilir / açılır ve 2) farklı zaman dilimlerinde hücre ölçeği, şimdi olduğu gibi dans etmeyecek, ancak mevcut zaman çerçevesiyle orantılı olarak ölçeklenecektir. Ayrıca bir şekilde taranması gerekir, aksi takdirde nesneyle çalışmak kesinlikle imkansızdır.
...
1) 45 derecelik çizgi (1'den 1'e trend çizgisi) = ekstremumlardan çizilen bir çizgi mi?
Sarı yatay - 1.24000 ve 1.25000, sırasıyla sarı dikey - 100 bar.
Kırmızı - Gann ızgarası, çubuk başına 10 pip ölçekleyin.
Yapı hatası nerede?
2) TF'yi değiştirirken, fiyat ölçeğini değiştirmeden zaman ölçeği değişir. Çapa noktalarının TF'ye bağlı olarak artmasını / azalmasını öneriyorsunuz, peki ne olmuş?
Aniden, gösterge tarafından oluşturulan grafik nesnelerin silinmesi sorunu ortaya çıktı.
Sadece 2 trend çizgisi ve 1 dikdörtgen var.
OnDeinit()'te hata yok, ObjectDelete()'den sonra ChartRedraw() yapıyorum.
Nesneler silinir, ancak yeniden oluşturulur ve gösterge çalışmaya devam ediyormuş gibi "hareket etmeye" devam eder.
Manuel olarak silinirse, aynı adla yeniden oluşturulurlar ve yeni kenelerin gelmesiyle "hareket etmeye" devam ederler.
Bir süre sonra kendiliğinden kaybolurlar.
Böyle bir şey konuşulmuştu, hatırlamıyordum ve o mesajları bulamıyorum.
Aniden, gösterge tarafından oluşturulan grafik nesnelerin silinmesi sorunu ortaya çıktı.
Sadece 2 trend çizgisi ve 1 dikdörtgen var.
OnDeinit()'te hata yok, ObjectDelete()'den sonra ChartRedraw() yapıyorum.
Nesneler silinir, ancak yeniden oluşturulur ve gösterge çalışmaya devam ediyormuş gibi "hareket etmeye" devam eder.
Manuel olarak silinirse, aynı adla yeniden oluşturulurlar ve yeni kenelerin gelmesiyle "hareket etmeye" devam ederler.
Bir süre sonra kendiliğinden kaybolurlar.
Böyle bir şey konuşulmuştu, hatırlamıyordum ve o mesajları bulamıyorum.
Bu bir silme sorunu değil, oluşturma sorunu :)
Aynı şeyi yapan yanlış döngüye sahip bir betiğim var. Komut dosyasının "Uzman Listesi" aracılığıyla zorla kaldırılmasından sonra bile, bir hatayla düşene kadar döngüyü yazdırdım.
1) 45 derecelik çizgi (1'den 1'e trend çizgisi) = ekstremumlardan çizilen bir çizgi mi?
Sarı yatay - 1.24000 ve 1.25000, sırasıyla sarı dikey - 100 bar.
Kırmızı - Gann ızgarası, çubuk başına 10 pip ölçekleyin.
Yapı hatası nerede?
2) TF'yi değiştirirken, fiyat ölçeğini değiştirmeden zaman ölçeği değişir. Çapa noktalarının TF'ye bağlı olarak artmasını / azalmasını öneriyorsunuz, ne olmuş yani?
Bu platformda tam olarak neyin yanlış olduğuyla ilgili değil, bazı platformlarda bir "hata" olduğu gerçeğiyle ilgili ... Çünkü Gann Grid'in platformun farklı sürümlerini oluştururken davranışı farklıdır, özellikle hangi "hata" - sadece tahmin edilebilir.
Izgaranın klasik yorumuna göre:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/gann/gann_grid ,
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/gann/gann_grid ,
o zaman burada, elbette, yapılarda hata yoktur ve şikayet olamaz. Peki o halde MT4 geliştiricileri neden kullanıcıları ikinci bağlantı noktasının esnekliğiyle karıştırarak 1'e 1 trend çizgisiyle 45 derecelik bir açıdan kolayca sapmalarına izin veriyor? Teorik olarak, bunun düzeltilmesi gerekiyor, ama! Böyle bir "yanlış" yol uygun ve öznel olarak yararlı olmayacaksa, bunu yapmanın yolu bu olacaktır. Sadece piyasaların kesin bir yorumu olmaması ve kendi hayal gücü ve faaliyetleri için bir alan olması değil, buna ek olarak, geliştiricilerin kendileri “Scale”, “Pips per bar” değerini kendi seviyelerinde özelleştirmeyi mümkün kılmıştır. takdir, yani 1'den 1'e 45 derecelik klasiklerden uzaklaşmak. İsterseniz, ders kitabı oluşturma seçeneğinden bir mola verin ve MT4'te aşırı uçlarda deneyler yapın - harika desenler keşfedeceksiniz. Genel olarak kullanıcıları yasaklayan, sınırlandıran bir şey ne için? Ayarlarda isteğe bağlı olarak seçim yapma olasılığını koymayı öneriyorum: 45'i 1'e 1 veya keyfi olarak ertelemenin zor olup olmadığı. Kimseye zarar vermeyecek.
Pekala, verilerin şablona yanlış kaydedilmesiyle ilgili olarak - tek başına bu gerçek (yukarıdaki senaryolardan herhangi birinde), durumu şablona veri yazıp okuyarak düzeltmeyi gerektirir. Manyetik noktaların bağlantıları aşırı (özel durumlar) veya genel olarak koordinatları - fiyat / zaman çizelgesine giderse, o zaman ilginç bir şekilde "Ölçek" neye bağlıdır? Kayıt sırasında şablona bazı kesin ölçek değerleri atılırsa... veya çubuk başına pip değerleri, bu, orijinal stillerin yeni bir oturumda geri yüklenmesine izin vermez. Yalnızca ilk noktanın tam koordinatları kaydedilir. Kabaca söylemek gerekirse, açık ve basit koordinatlara bağlanma noktalarına dayalı şablonlar daha güvenilirdir.
Bunlar hata değil. Aksine, platformların özellikleridir. MT4'te, kullanıcıya inşaatta özgürlükler verildi, MT5'te, no.
Klasik burada başlıyor: "Gann çizgisi 45 derecelik bir açıyla çizilen bir çizgidir. Bu çizgi aynı zamanda "bire bir" (1x1) olarak da adlandırılır, bu da birim zaman başına fiyatta bir değişiklik anlamına gelir. "
Çubuk başına puan cinsinden ölçek, fiyatı ve zamanı açık bir şekilde aynı hizaya getirmenize izin verir; MT4'te doğru yapı için, önce ızgaranın oluşturulacağı karenin köşegenini bulmalısınız.
"Bunun yanı sıra, geliştiricilerin kendileri "Ölçek", "Çubuk başına pip" değerini kendi takdirlerine göre ayarlama, yani klasiklerden 1'e 1'de 45 derecede uzaklaşma fırsatı sağladı. "- tam tersi .
"İsterseniz, ders kitabı derlemesine bir ara verin ve MT4'te aşırı uçlarda esneme ile denemeler yapın - harika desenler keşfedeceksiniz." - teşekkürler, - ama Gann ızgarasının bununla ne ilgisi var? bu, eğilim çizgileri veya açı çizgileriyle yapılır... ve MT5'te birkaç seçenek daha vardır.
"İsterseniz, ders kitabı derlemesine bir ara verin ve MT4'te aşırı uçlarda esneme ile denemeler yapın - harika desenler keşfedeceksiniz." - teşekkürler, - ama Gann ızgarasının bununla ne ilgisi var? bu, eğilim çizgileri veya açı çizgileriyle yapılır... ve MT5'te birkaç seçenek daha vardır.