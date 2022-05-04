Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 378
Neden "if(ichi.TenkanSen(i) < ichi.KijunSen(i))" ifadesi, "if(ichi.TenkanSen(i) > ichi.KijunSen(i)) olsa bile, HER ZAMAN (tüm mumlarda) false döndürür. "? Standart kütüphanede bir aksaklık gibi görünüyor. Dosyadaki tam kod.
euro-dolar ekranlarında
İlk olarak, TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS) - bu mümkün değildir.
Rates_total ile değiştir
ikincisi, evet, bir tür hata, m_data_total her zaman = 0. Bu nedenle, değerler yoktur.
Comment(DoubleToString(ichi.TenkanSen(3),5)); içindeki değerleri değiştirmeye çalıştım. 1,2,3'te Yorumda aynı şey her zaman görüntülenir. Çalışması için ne ayarlayacağımı söyleyebilir misin, yoksa resmi bir düzeltmeyi beklemenin bir yolu yok.
bu sınıfı kullanmayın. Normal bir kol alın.
Kullanımı pek uygun değil...
Tamam, ilginiz için teşekkürler, düzeltmeyi bekliyorum.
senin için uygun değil mi? :)
Ben bir programcı değilim ve bu durumda pek rahat değilim.
ve mantıklı mı
oranları_toplam BarsCalculated (ich) ile değiştirilsin mi?
Not: Gizli değilse hangi şehirdensin?
Tamam, ilginiz için teşekkürler, düzeltmeyi bekliyorum.
Bu arada, herhangi bir ek fonksiyon çağırmanız gerekmediğinden emin misiniz?
kitaplıkta hem Refresh hem de BufferResize vardır . Bana öyle geliyor ki normal işleyiş için gerekliler.