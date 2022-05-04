Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 764
Ve bu yüzden?
ArrayResize()'dan önce diziyi ArraySetAsSeries() kullanarak çevirmezseniz , her şey yolunda demektir. Aksi takdirde ArrayResize() başarısız olur.
Herkes kendi sistemine rastgele bir kaynak ekleyebilir - ve keşfedebilir/bakabilir - bu bir testtir. Ama siz sevgili MT5 geliştiricileri bizi bu fırsattan mahrum ediyorsunuz, kaynağınız güç olarak daha güçlü.
soru 2 artı 2 cevaplandı - yani burada biri var. Hacim sorusuna neden kimse cevap vermiyor?
İşte bu, artık dayanamıyorum...
Test cihazının arayüzünün kullanımı son derece sakıncalıdır. Bu sekme atlamaları zaten çıldırtıcı. İlke, ordudaki subaylarınkine benziyor - "Asker ne yaparsa yapsın, sadece * b * xia için"
Strateji test cihazı arayüzü.
Öneriler , MetaTrader 5 İstemcisi , Açık , Başlangıç: 2010.09.23 12:55 , #23639
problemin tanımı
Strateji test cihazının arayüzü son derece elverişsizdir. Sekmeler arasında sürekli atlamanız gerekir.
Test cihazıyla çalışmanın rahatlığını artırmak için, daha önce de belirttiğim gibi, "Başlat / İptal" kontrol düğmelerinin, hangi sekmenin etkin olduğuna bakılmaksızın görünür olan pencere alanına taşınmasını öneririm. Böylece sekmeler arasında gezinmeye gerek kalmadan testi herhangi bir zamanda başlatmak/durdurmak mümkün olacaktır.
Ek olarak, test cihazının sekmeleri arasında atlamadan tekrar sürekli olarak izleyebilmek için günlükleri içeren pencereyi her zaman ayrı olarak göstermek de mantıklıdır.
Çok havalı bir programcı değilim, ama bir win program arayüzü oluşturma hakkında bir fikrim var, bu yüzden test arayüzünün kontrollerini yeniden düzenlemenin birkaç saat hatta dakika meselesi olduğunu biliyorum, çünkü yapmıyorsunuz' t işlevselliği değiştirmeniz gerekir.
Geliştiriciler, lütfen önerime dikkat edin.Teşekkür ederim.
Şimdi Photoshop'a test arayüzü düzeninin bir taslağını atıyorum, kendim gördüğüm gibi 4 ve 5 için daha uygun olurdu.
Burada 4-ki için yaptım, 5-ki için de benzer şekilde söylenenlerin hepsi tam olarak uygulanabilir.
Bu pencereler her zaman şu şekilde görünür olmalıdır:
Ancak bunlar, aynı anda hiçbir zaman gerekli olmadıklarından, sekmeler tarafından birleştirilebilir ve çağrılabilir:
Ayrıca, her sütun için ayrı ayrı "gelen ve giden" filtreleri uygulama yeteneğine ihtiyacınız vardır. Ayrıca, seçilen optimizasyon sonucu için bir "yasaklama" ayarlama yeteneğine ihtiyacımız var, böylece hemen görünürlükten gizlenecek ve buna göre "ban yasağını kaldır" komutuna ihtiyacımız var.
Bunu yaparsanız, her şey elinizin altında ve gözlerinizin önünde olacak, bu da size kullanım kolaylığı ve optimizasyon süreci üzerinde daha fazla kontrol, optimizasyon sonuçlarını seçmede esneklik sağlıyor.
Optimizasyon sonuçlarına dayalı olarak Kohonen haritaları oluşturmak için hala tam zamanlı bir yetenek varsa, genel olarak bir peri masalı olacak!
Korkarım teknik fizibilite ve tasarım konusunu çözmediniz.
Yani "işlevsellik - teknik yetenek - tasarım - sadelik" arasında bir uzlaşmaya varamadılar.
1) Daha önce yüklenen mumlardaki hacim değişir - örneğin, bugün Avrupa'da 8:00 EURUSD H4'te değerler 0:00 - 6171, 4:00 - 7049, 8:00 13361 idi. Ve 20'de yükleme yaparken :00 (Avrupa'da) değerler 0:00 - 7701, 4:00 - 8859, 8:00 - 16306 oldu. Rusça tam bir saçmalık. Sadece kendi adıma değil, yoldaşlarımın ricası üzerine de konuşma şerefine eriştiğim için, hacmi ve birikimi ile modelleri kullananlar için bunun çok üzücü olduğunu söyleyeceğim.