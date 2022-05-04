Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 761
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aynı sınıf içinde bir hizmet değeri tutmak gerekir. Bunu özel bölümde ilan ediyorum. Sınıf yapıcısında başlatırım. Her şey yolunda.
Nüans daha sonra. Bu değer aslında bir sabittir - programın ömrü boyunca değişmez.
Karşılık gelen postscript ile "const" bildirilirken, derleyici onu kurucuda değiştirme (başlatma) girişiminde bulunur. Doğrudan bildirim bloğunda başlatma da derleme hatasına neden olur.
Aynı sınıf içinde bir sabit nasıl bildirilir ve başlatılır?
Aynı sınıf içinde bir hizmet değeri tutmak gerekir. Bunu özel bölümde ilan ediyorum. Sınıf yapıcısında başlatıyorum . Her şey yolunda.
Nüans daha sonra. Bu değer aslında bir sabittir - programın ömrü boyunca değişmez.
Karşılık gelen postscript ile "const" bildirilirken, derleyici onu kurucuda değiştirme (başlatma) girişiminde bulunur. Doğrudan bildirim bloğunda başlatma da derleme hatasına neden olur.
Aynı sınıf içinde bir sabit nasıl bildirilir ve başlatılır?
Merhaba!
Sorum şu: MetaTrader 5'in kendi fiyat tekliflerini içe aktarmaya izin vermediğini biliyorum, bu nedenle içe aktarma için herhangi bir yazılım geliştirme planı var mı? Örneğin, Wealth Lab 6.3'te nasıl yapılır: Web sitelerinde çeşitli uzantıları indirebilir, bununla birlikte terminale alıntılar yükleyebilirsiniz. Örneğin, yahoo finans, google finans, Finam web sitesinden Rus hisse senedi fiyatları vb.'den alıntıları ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Yani, bir ticaret hesabına bağlanmanıza bile gerek yok!
Çok uygun olurdu. Borsa için robotlar oluşturmak için Quik programına bir bağlayıcı oluşturmak da harika olurdu.
Şahsen, MetaQuotes ekibine derin saygı duyuyorum, terminalleriyle büyük bir zevkle çalışıyorum ve Meta Trader'ın harika bir geleceği olduğuna derinden inanıyorum.
Ama beni kişisel olarak aynı Servet Laboratuvarında tutan tek şey, alıntılarımı içe aktarabilme yeteneğim. Hisse senetleri, vadeli işlem sözleşmeleri, cam ile çalışmak istiyorum... ne zaman olacak?
ps MetaQuotes, hem terminal hem de site için yaptığınız en son yeniliklere bakarak, size tüm kalbimle teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum! Harika MetaTrader 5 yazılımı için teşekkürler.
Hisse senedi brokerlerinde MT5'in piyasaya sürülmesini beklemeniz gerekir ve tüm fiyat teklifi geçmişi düzenli olacaktır.
Başka kişilerin verilerinin üçüncü taraflarca içe aktarılmasına izin vermiyoruz, çünkü bu, "veriler her zaman kullanılabilir, her zaman doğru, her zaman tüm doğru ayarlarla, vb." yerleşik mekanizmayı tamamen bozacaktır.
Uzak aracılar, görselleştirici, bulut aracıları vb. ile aktif olarak çalışan o kadar karmaşık ve otomatik bir sistemimiz var ki, aşırı yüklemenin bir anlamı yok.
Amacımız basitlik ve otomatizmdir. MetaTrader 5'in nasıl geliştiğine bir bakın.Neredeyse her şey içinde otomatik olarak yapılır, minimum ayarlar, tüm veriler mevcuttur - tek yapmanız gereken "Başlat" düğmelerine basmaktır.
Profesyonel olduğunuzu anlıyorum - en iyisini siz daha iyi bilirsiniz .. Bekleyeceğiz.
Tekliflere ve bir bardak RTS, MICEX ve diğer borsalara en azından bir demo erişimi ne zaman planlanır? Zaten böyle komisyoncular var mı?
Var olmayan alıntılar hakkında: lütfen kodda tekrarlanabilir bir örnek sağlayın. Kodunuzda bir hata olmalı.
İşte CopyOpen() ve SeriesInfoInteger() işlevlerinin kesinlikle çarpık çalışmasına bir örnek.
Kullanılan kod:
Alınan sonuçlar:
yapı655; MQ sunucusu.
Yani Çarşamba günlük barının açılış fiyatı ile 30 Nisan Pazartesi günü başlayan haftanın açılış fiyatı arasındaki farkı yakalamadınız mı?
LAST BAR DATE değerine bakın . SeriesInfoInteger() 'e göre ve belirtilen sembol için Mayıs veya Nisan 2012 için bir geçmiş yok,
CopyOpen() bir hata vermezken.
Bu arada açılış fiyatı yerine tarihi kopyalayabilir ve istek üzerine hangi tarihin verildiğini görebilirsiniz.