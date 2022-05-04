Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 766
"İş" üzerinden ücretsiz sipariş verebilir miyim?
...ama Gann şebekesinin bununla ne ilgisi var? bu, eğilim çizgileri veya açı çizgileriyle yapılır... ve MT5'te birkaç seçenek daha vardır.
Daha fazla olasılık? Bu durumda, MT4'teki Gann Grid aracının karmaşık tasarımının tüm karmaşıklığını, esnekliğini ve hareketliliğini büyük bir maliyet olmadan MT5'te tasvir edebilir (simülasyon yapabilir) misiniz? Tabii ki, yazılım tuhaflıkları olmadan, yalnızca manuel işaretleme yoluyla. Eğilim çizgisi ve açı boyunca uzanan çizgi - bununla nasıl ilişkilendirilebilir?
Bu kadar çizgi çekmek ve zaman harcamak için ne kadar ihtiyacınız var? Bunu altı Gann Grid nesnesinden bir dakika içinde ve daha doğru bir uyum için harcanan beş dakikadan oluşturdum. Izgara ayarları penceresine girmeme bile gerek yoktu, her şey sadece grafik üzerinde gözle yapıldı.
Şablon dosyasını eklemiyorum - yine de uçacak.
Not: Tek bir yola ve aynı aracı tek bir platformda kullanma esnekliğine alışmak, esneklik sınırlamalarıyla daha yeni bir platformda karşılaşmak çok ama çok garip.
Bir Uzman Danışmandan çizelgelere eklenen göstergeler için olay oluşturma hatası
Hatanın özü (ya da olması gereken) şudur ki, Uzman Danışman'da göstergeler oluşturulduğunda ve ChartIndicatorAdd() işlevi kullanılarak diğer çizelgelere eklendiğinde (mevcut olan için her şey çalışır) ChartEvent'i almazlar ve Zamanlayıcı olayları.
Bunları ancak terminali yeniden başlattıktan veya özelliklerini manuel olarak çağırdıktan ve Tamam'a bastıktan veya nokta/sembol/şablon değiştirdikten sonra almaya başlarlar.
geliştiriciler
Yeni yapının ne zaman piyasaya sürülmesi planlanıyor ve değiştirilmiş bir OnTrade olacak mı?
MQL5 sunucularından gelen teklif süresi GMT ile nasıl ilişkilidir? Fiyat teklifi yaz saati uygulamasına geçiyor mu ve geçiyorsa ne zaman? Kodda hata yapmamak için bununla ilgili daha fazla bilgiyi nereden okuyabilirim?
Hafızam doğruysa GMT+1 yaz/kış geçişini de hesaba katarak.
Şu an benim bilgisayarıma göre aradaki fark +2 saat.
Yaz saati uygulaması ne zaman değişir? Avrupa standardı (Mart ayının son Pazar günü) veya Amerikan standardı (Mart ayının ikinci Pazar günü)? Ayrıca kış saatine geçiş ne zaman?
Böyle bir takıntım var. Tarih: 4 Kasım 2011, ayın ilk Cuma günü, ABD'de işsizlikle ilgili haberlerin yayınlanması. ABD hala yaz saatinde (NY: GMT-4) ve Avrupa kış saatinde (MT5: GMT+1). Haberler NY 8:30'da çıkıyor. EURUSD grafiğine bakıyoruz ve 14:30-15:00 arasında bir fiyat artışı görüyoruz. Ama 13:30'da (8:30 artı normal 6 yerine 5 saat fark) olması gerekiyordu. Ya hesaplarım yanlış, ya da fiyat bir saat gecikmeyle tepki verdi. Veya MT5 sunucuları Amerikan kurallarına göre kış saatine geçer.
