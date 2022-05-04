Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 768
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Söyle bana, program bir proxy sunucusu aracılığıyla yüklenebilir mi? web yükleyicinin kendisi sorunsuz bir şekilde indirildi, ancak onu kullanarak yükleme çalışmıyor. Yükleme, indirme aşamasında kesintiye uğrar. Lütfen indirme işleminin gerçekleştirildiği protokolü ve yapıldığı sunucuların IP adreslerini söyleyin. Alternatif bir kurulum yöntemi var mı?
Evet, bir vekil aracılığıyla yapabilir.
Proxy, Internet Explorer ayarları tarafından otomatik olarak belirlenir ve çalışmazsa, proxy ayarlarını girmenizi isteyen bir pencere görüntülenir.
Ne tür bir proxy'niz var ve hangi ayarlar var? Yetkilendirme vb. gerekiyor mu?
Evet, bir vekil aracılığıyla yapabilir.
Proxy, Internet Explorer ayarları tarafından otomatik olarak belirlenir ve çalışmazsa, proxy ayarlarını girmenizi isteyen bir pencere görüntülenir.
Ne tür bir proxy'niz var ve hangi ayarlar var? Yetkilendirme vb. gerekiyor mu?
Yetkilendirme ile proxy. Oradaki tüm ayarlar doğru. Sorun şu ki, web yükleyici herhangi bir hata vermiyor ve sizden bağlantı kurmanızı istemiyor, tam sürümü indirme aşamasında takılıyor. Sunucudaki güvenlik duvarı, web sitesinden indirmeyi engelliyor olabilir. BT başkanı benden indirmenin yapılacağı sunucuların IP adreslerini ve bunun gerçekleşmesi gereken bağlantı noktalarını sordu. Lütfen bu bilgiyi sağlayın.
Ve kurulum ekranında ne yazıyor? Bir ekran görüntüsü ekleyin lütfen.
Belki proxy normal olarak algılanır, bağlantılar iyi çalışır, ancak proxy indirilebilir içeriği engelliyor.
4.cdn.metaquotes.net'e 80 numaralı bağlantı noktasından erişmeyi deneyin.
Ve kurulum ekranında ne yazıyor? Bir ekran görüntüsü ekleyin lütfen.
Belki proxy normal olarak algılanır, bağlantılar iyi çalışır, ancak proxy indirilebilir içeriği engelliyor.
4.cdn.metaquotes.net'e 80 numaralı bağlantı noktasından erişmeyi deneyin.
Erişim açık. İşte çıktı ekranı: Yarım saattir böyle asılı duruyor..
Erişim açık. İşte çıktı ekranı: Yarım saattir böyle asılı duruyor..
Yani proxy sunucusu veri aktarımına izin vermiyor.
Katı kuralları olan ve hatta DROP istekleri modunda bile kurumsal bir proxy mi? Aslında proxy bir kara delik gibi davranır, istekleri kabul eder ve cevap vermez (REJECT şeklinde bile ret vermez).
Yani proxy sunucusu veri aktarımına izin vermiyor.
Katı kuralları olan ve hatta DROP istekleri modunda bile kurumsal bir proxy mi? Aslında, proxy bir kara delik gibi davranır, istekleri kabul eder ve yanıt vermez (REJECT biçimindeki başarısızlıklar bile).
Ve tavsiyeleriniz neler olurdu?
Ağ yöneticisine git? ya da farklı bir şey mi?
Ve tavsiyeleriniz neler olurdu?
Ağ yöneticisine git? ya da farklı bir şey mi?
Yöneticiye göre, ne öldürdüğünü ve ne bıraktığını tam olarak biliyor.
Renat, yönetici bana soruyor:
- Hangi portları ve hangi yönde açmalı (IP adresleri) ?
- Paket filtrelemeye izin veriliyor mu?
Yardım için teşekkürler!
Alternatif bir kurulum yöntemi var mı?
Evde kurulu - bir flash sürücüye getirildi.
kontrol! admin mutlu. bira istemez.
Renat, yönetici bana soruyor:
- Hangi portları ve hangi yönde açmalı (IP adresleri) ?
- Paket filtrelemeye izin veriliyor mu?
Giden HTTP'yi (port 80) 4.cdn.metaquotes.net'e açmanız yeterlidir, filtreleme kabul edilebilir (ancak neyin filtrelendiğine bakmanız gerekir).