EA'yı diğer koşullarda test etmek için AlpariFS-MT5 sunucusuna bağlandı. Yürütme türü başlangıçta EXECUTION_MARKET idi - Emirlerin piyasada yürütülmesi . İşlem panellerini kullanarak başarılı bir şekilde pozisyon açtı/kapattı. Sonra , Pazar Derinliği'nin grafiğin bağlam menüsünde mevcut olduğunu keşfettim. Açtım ve Al/Sat işlemlerinin yapılabildiğini öğrendim. Deneme amaçlı alım yaptım ve aynı yerde Piyasa Derinliği'ndeki pozisyonu kapattım. Bundan sonra, hesap yürütme türü EXECUTION_EXCHANGE - Exchange yürütme olarak değiştirildi. Bu, MQL5 kullanılarak belirlenir ve ayrıca Sipariş penceresinin ( F9 ) açılır listesinde yalnızca iki seçenek vardır: Değişim yürütme ve Bekleyen sipariş . Tekrar oturum açmaya veya terminali yeniden başlatmaya çalışmak sorunu çözmedi. Ve şimdi demo hesabındaki yürütme türü EXECUTION_EXCHANGE olarak kalıyor .
Alpari desteğiyle iletişime geçtim, sorunu anlattım ve açıkladım:
//---
Anadolu | 17:55
Şu anda MT5 demo hesaplarında bir EXECUTION_MARKET seçeneği olması gerektiğini doğru anlıyor muyum?
Sergey | 17:56
Evet bu doğru.
//---
Bu bir bug gibi görünüyor.
Soru kaldırıldı. Bugün orada açıklayıcı bir cevap aldı:
Yürütme türü dün kelimenin tam anlamıyla değiştirildi ve test tamamlanmadığı için bunu bildirmek için zaman yoktu.
Şimdi bu performans kalıcı olacak.
Mesele şu ki, yalnızca markalı platformu destekliyoruz. Aksi takdirde, reddedilebilir ve önce sürümümüzü yüklemeniz istenebilir.
Aralarında teknik bir fark yoktur.
//---
Mümkünse, kısaca, aksi takdirde tam olarak anlamadım. Bu tür performanslarda farklılıklar var mı, yok mu? BORSA yürütme türü ile bir ticaret işlemi gerçekleştirmek için bir şekilde talepte bulunmak gerekli midir? Bana nerede okuyacağımı söyle, kendi başıma bir şey çözülemedi ve bulunamadı.
Mümkünse, kısaca, aksi takdirde tam olarak anlamadım. Bu tür performanslarda farklılıklar var mı, yok mu? DEĞİŞİM tipi icra ile, bir şekilde ticaret işlemi yapmak için talepte bulunmak gerekli midir? Bana nerede okuyacağımı söyle, kendi başıma bir şey çözülemedi ve bulunamadı.
Şafak söktü. Bir seçenek olarak: PAZAR - Forex için, DEĞİŞİM - takas için. Başka bir fark olmamalı. Farklı kategorilerdeki araçlar arasında dolaşmayı deneyin ve sonuçları görün.
Pencerenin araç kategorisine göre Semboller ? Tüm enstrümanlar (51) para birimi vardır. Eh, metaller de: Altın ve Gümüş. Yürütme türü EXCHANGE . Yardımda bununla ilgili bir şey kıt... Her türden örnekler var ama bunun için değil. Belki ben yanlış anlıyorum. Orada Pazar Derinliğine odaklanmanız mı gerekiyor? Evet ise, o zaman Yardım'da bazı bilgiler vardır, ancak o zaman yaklaşımlarda fark önemlidir.
//---
Bir pozisyon açmaya çalıştığınızda açılır, ancak standart kütüphanedeki fonksiyon false döndürür. İade kodu 10008 . ))Bu sadece DEĞİŞİM modundadır.
tol64 :
По категориям инструментов окна Символы ? Там все инструменты (51) валюты. Ну и металлы ещё: Золото и Серебро. Тип исполнения EXCHANGE . В справке что-то скудно об этом... Для всех типов примеры есть, а для этого нет. Может я неправильно понимаю. Там на Стакан цен нужно ориентироваться? Если да, то кое-какая информация есть в Справке , но различие тогда существенное получается в подходах.
Alpari'nin de takas enstrümanları olduğunu sanıyordum. Peki, o zaman benim versiyonum ek gerektiriyor. düşünceler :) Olsa da.. Alpari teknik desteğe hiç kimse zahmet etmiyor, her türlü yürütmeyi basitliğe değiş tokuş olarak adlandırıyor. Örneğin, terminal, para birimlerinin büyük ve çapraz para birimlerine bölünmesini sağlar. Ve VTB24'te yakın zamana kadar tüm para birimleri ana kategoride listeleniyordu. Basitleştirmek için, tabiri caizse. Belki Alpari de aynısını yapar. Burada, örneğin, diyor ki
Değişim Yürütme
Bu modda, müşteri terminalinde gerçekleştirilen alım satım işlemleri, harici bir alım satım sistemine (değişim) gönderilir. Alım satım işlemleri mevcut piyasa tekliflerinin fiyatları üzerinden gerçekleştirilir.
Ve bu benim versiyonumun teyidi. Beğenmek :)
Bir pozisyon açmaya çalıştığınızda açılır, ancak standart kütüphanedeki fonksiyon false döndürür. İade kodu 10008 . ))
Bu sadece DEĞİŞİM modundadır.
Güzel. Açılır, yazın, konumlandırın . Ve " Sipariş verildi" ifadesini döndürür.
Ardından, açtıktan sonra, hiçbir şeye dokunulmazsa, zaman zaman günlükte bir hata mesajı görünür:
//---
İşlemler bu sefer Pazar Derinliği'nde manuel modda gerçekleştirildi. Gerçekten nasıl kullanılacağını öğrenmek istiyorum, ama henüz nasıl olduğunu çözemedim. Tüm forumu dolaştım. Depth of Market konusuyla ilgili tartışmalar var ama nasıl doğru kullanılacağına dair hiçbir şey yok. Ve tamam, programlı olarak, manuel modda ne olduğu bile belli değil. Bu, diğer yürütme türleriyle ticaret için yapıldığı gibi Yardım'da ele alınmalı mı?
//---
Daha sonra Alpari web sitesinden sürümü yüklemeye çalışacağım, sorun bu olabilir mi?
Ardından, açtıktan sonra, hiçbir şeye dokunulmazsa, zaman zaman günlükte bir hata mesajı görünür:
Hata mesajlarının, müşteri terminalinde gerçekleştirilen işlemlerin harici ticaret sistemine gönderilmemesi gerçeğinden kaynaklandığını varsayabilirim (numbertoo versiyonu).
Birkaç bekleyen sipariş daha verdi. Pazar Derinliği şöyle görünür:
//---
Hata mesajlarının , müşteri terminalinde gerçekleştirilen işlemlerin harici ticaret sistemine gönderilmemesi gerçeğinden kaynaklandığını varsayabilirim (numbertoo versiyonu).
"Hayır, ya aptalım ya da kayaklar gitmez" (c) S. Bezrukov http://video.sibnet.ru/video293890 (sadece ilk cümle:])
EURUSD döviz çiftinin bir Piyasa Derinliği olduğu ortaya çıktı mı? - "Bu tür contalar için çift vuruştasınız" (c) S. Bezrukov :)
EURUSD döviz çiftinin bir Piyasa Derinliği olduğu ortaya çıktı mı?