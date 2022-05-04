Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 666
Ekrandaki görünüme bakılırsa, bu dur/al seviyesidir. Tarihte bu kimliğe sahip bir sipariş var mı?
Bu, bekleyen herhangi bir yeni siparişle tekrarlanabilir. Sadece bir sipariş verin ve grafiği maksimuma dikey olarak ölçeklendirin. Yani, alt değeri sıfıra ayarlayın.
Mesaj için teşekkürler. Hadi düzeltelim.
Teşekkür ederim.
//---
EXCHANGE yürütme türüne sahip hesaplarda, günlükte sürekli olarak bir hata mesajı görüntülenir:
//---
Pozisyon yok, emir yok. Terminale Alpari'den yeni bir hesap yükledim. Bu ne anlama geliyor?
Ek:
İlk başta bunun uzmana bağlı olduğunu düşündüm. Ama hayır, Expert Advisor'ı çizelgeden kaldırdım ama günlük hala bu mesajla dolu. Bu, sitenizdeki terminalde de olur. Ve Alpari web sitesinden terminalde.
Pozisyon yok, emir yok. Terminale Alpari'den yeni bir hesap yükledim. Bu ne anlama geliyor?
MetaDriver :
Так торговля в стакане пока не реализована, как я понимаю. Поэтому и выдаёт ошибку.
Aptallar Alpari'de oturmuyor mu?
Yani, anladığım kadarıyla cam ticareti henüz uygulanmadı. Bu nedenle, bir hata atar.
Ve o zaman, bu olasılık olmadan bir veya iki yıldan fazla bir süredir nasıl test ediyorlar?
Lanet olsun, yine unuttum. Az önce (geçen gün) EXCHANGE hesap türünü açtılar. Bu yüzden olayların ortasındaydım ve ilk hatayı buldum. )))
Mesela Alpari'de oturan aptallar değil mi?
Öyle demedim. ;)
:D
Yardım'daki Dizin listesinde ACCOUNT_LIMIT_ORDERS özelliği yok. F1 özelliği aranırken veya tıklanırken, ACCOUNT_LEVERAGE vurgulanır.