Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 670
Gann Izgarasını yeniden işlemek için bir plan var mı? Kullanmak kesinlikle imkansızdır: MT4'te olduğu gibi ekstremumlarla manuel olarak da düzgün bir şekilde gerebilir veya sabitleyemezsiniz - TF'den TF'ye geçerken, hücrelerin boyutu atlar, sabit bir bağlanma yoktur! Yoksa ben bir şey mi kaçırıyorum...
Görüntülenmez, çubuklar ve OHLC yalnızca Alpari'deki metaller için, diğer her şey yolunda. Teklifler geliyor, siparişler veriliyor. Terminali yeni bir klasöre yeniden düzenledi, yardımcı olmuyor. Nerede hata olabilir? W764
Aynı şekilde. Sunucuda bir şey devre dışı bırakılmış gibi görünüyor. Alpari teknik destek.
Birim sütunu neden bir dosyada her zaman 0 içeriyor? Ve cildin yazıldığı nasıl anlaşılır?
forex enstrümanları için real_volume???
belki başlamak için sadece bir onay işareti, tick_volume'u deneyin
Sadece anlayamadığım hata nedir?
İşte minimuma indirilmiş kod:
Başlatıyorum, hemen oluyor veya grafik periyodunu değiştirdikten sonra, terminal aniden çılgınca yavaşlamaya başlıyor ve tüm günlük bununla tıkanıyor:
Sebebi nedir, benim cant mı yoksa CopyRates işlevindeki bir hata mı?
İkisi birden.
Şu şekilde deneyin:
Hayır, ne yazık ki yardımcı olmadı.
Gerçekten şöyle yazdım: MqlRates oranları[100];
ve sonra şöyle: MqlRates oranları[ecx]; - Derlerken hata veriyor.
Ayrıca yükselme fikrini de beğendim:
if (b_Flag == true) return;//ret -- yeniden giriş --
ama ne yazık ki sonuç aynı.
Belki başka fikirler vardır?
Grafik ayarlarındaki terminaldeyse, çubuk sayısı sınırsızdır. Bar sayısını azaltın.
Yani 25 enstrümanda. Bar sayısını azaltana kadar 12'de aynı saçmalığı yaşadım.
O zaman servis masası anlamına gelir. Terminal, 1 çubuğu okurken tüm geçmişi sembolle diskten çıkarmamalıdır.
Ayarlar sınırsız olsa bile. smart kagbe'ye göre önbelleğe almanız gerekiyor..
--
Tavsiye genellikle doğrudur. Bunu düşündüm - "dönemleri değiştirirken" diyor. Onlar. terminal her şeyi dakikalar içinde saklar, eksik dönemleri hesaplamaya başlar ve arabellekler için yetersiz bellekle karşılaşır.
Daha kısaca - ikisi de suçlu. Push - hafıza satın almadığını, ancak çok, çok sayıda döviz çifti istediğini ve sınırsız (veya sınırsıza yakın) istediğini belirtin.
Ve MQ - bir gösterge hatası olarak ele alınmaz ("Hata XXXX: dudağını topla, yoldaş." gibi), ancak yalnızca kendi hatanız olarak kabul edilir.