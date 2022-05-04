Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 671

Dönem değiştirmeden hemen bir hata var.

Bununla nasıl başa çıkılacağı hiç belli değil, bu seçenek de çalışmıyor:

 void OnTimer () //int 08
{
static bool b_Flag = false ;

   if (b_Flag == true ) return ; //ret -- реентерабельность --
   b_Flag = true ; //cli
   

string db_SymbolName;
//MqlRates rates[100];
int edx;
double            open_array[ 1 ];       // массив для копирования цен открытия
double            close_array[ 1 ];       // массив для копирования цен закрытия
   
   
   //---------------------------------------------
   for ( int ebx = 0 ; ebx < ecx; ebx++){
      db_SymbolName = g_s_SymbolsTrade[ebx];
       //edx=CopyRates(db_SymbolName,_Period,0,1,rates);
      edx = 0 ; //xor edx,edx
      edx += CopyOpen (db_SymbolName, _Period , 0 , 1 ,open_array);
      edx += CopyClose (db_SymbolName, _Period , 0 , 1 ,close_array);
       if (edx != 2 ){ //cmp edx,2 | jne
         b_Flag = false ; //sti
         return ; //jne ret;
      }   
   } //loop ecx       
   Print ( "Загрузка завершена." );
   //---------------------------------------------
   b_Flag = false ; //sti
}

Kene başına bir enstrüman, çalışsa bile, InstaForex için 108 çift yüklediğim için çıkış yolu da yok:

string g_s_SymbolsTrade[] = {"EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","USDCAD","AUDUSD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","EURGBP","EURCHF", "EURJPY", "NZDUSD", "AUDNZD",
"EURNZD","EURCAD","GBPAUD","GBPCAD","GBPNZD","CHFJPY","CADCHF","CADJPY","NZDCAD","NZDCHF","NZDJPY","EURAUD","GBPCHF ","GBPJPY","AUDCZK","AUDDKK","AUDHKD",
"AUDHUF","AUDMXN","AUDNOK","AUDPLN","AUDSEK","AUDSGD","AUDZAR","CADCZK","CADDKK","CADHKD","CADHUF","CADMXN","CADNOK ","CADPLN","CADSEK","CADSGD","CADZAR",
"CHFCZK","CHFDKK","CHFHKD","CHFHUF","CHFMXN","CHFNOK","CHFPLN","CHFSEK","CHFSGD","CHFZAR","CZKJPY","DKKJPY","EURCZK ","EURDKK","EURHKD","EURHUF","EURMXN",
"EURNOK","EURPLN","EURSEK","EURSGD","EURZAR","GBPCZK","GBPDKK","GBPHKD","GBPHUF","GBPMXN","GBPNOK","GBPPLN","GBPSEK ","GBPSGD","GBPZAR","HKDJPY","HUFJPY",
"MXNJPY","NOKJPY","NZDCZK","NZDDKK","NZDHKD","NZDHUF","NZDMXN","NZDNOK","NZDPLN","NZDSEK","NZDSGD","NZDZAR","SEKJPY" " ","SGDJPY","USDCZK","USDHKD","USDHUF",

"USDMXN","USDPLN","USDSGD","ZARJPY","USDDKK","USDNOK","USDRUR","USDSEK","USDZAR"};

dakikalarca, barı yüklediğiniz son çifte kadar zaten değişti.

Belki bir dakika içinde tüm döviz çiftleri için Aç ve Kapat almanın başka bir yolu vardır?

 
Piyasa İzleme penceresindeki tüm SymbolsTotal () enstrümanlarından herhangi biri için tik geldiğinde veya gerekirse her saniye döngüye girerek verileri anında alabilirsiniz.

 int    SymbolsTotal (
   bool   selected       // true – только символы в MarketWatch
   );
 
Piyasa İzleme penceresindeki tüm SymbolsTotal () enstrümanlarından herhangi biri için tik geldiğinde veya gerekirse her saniye döngüye girerek verileri anında alabilirsiniz.

Açılış ve Kapanış fiyatlarını nasıl alacağımı anlamadım?

Bana söyleme, CopyRates, CopyOpen ve CopyClose fonksiyonları dışında başka alternatif yükleme yöntemleri var mı?

 
Açılış ve Kapanış fiyatlarını nasıl alacağımı anlamadım?

Piyasa İzleme penceresindeki tüm sembolleri endekse göre inceleyerek SymbolName () işlevini kullanarak sembolün adını alın.

 string    SymbolName (
   int    pos,           // номер в списке
   bool   selected       // true – только символы в MarketWatch
   );
Ve sonra sembolün adıyla gerekli verileri alırsınız.
 
Bana söyleme , işlevlerin yanı sıra: CopyRates , CopyOpen ve CopyClose yükleme için başka alternatif yöntemler var mı?

Harika özellikler. Başka seçenek bilmiyorum. ))) Kullanın.
 
Değerler arasında boşluk bırakmadan histogramı veya çubukları bir araya getirmenin bir yolu var mı? Örneğin, bu tür bir oluşturma, ölçek minimum yapılırsa elde edilir.
 
Değerler arasında boşluk bırakmadan histogramı veya çubukları bir araya getirmenin bir yolu var mı? Örneğin, bu tür bir oluşturma, ölçek minimum yapılırsa elde edilir.
Stiller şu şekilde ayarlanabilir:
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 2
Ayrıca grafiğin ölçeğini belirleyebilir ve ölçeğe bağlı olarak çizgilerin genişliğini programlı olarak ayarlayabilirsiniz. Histogram yerine bir çizgi de çizebilirsiniz. Bu göstergede olduğu gibi noktaları birleştirin ve alt kısmı boyayın: STALIN
 
Bilgisayarınızda ne kadar RAM var?
 
Bilgisayarınızda ne kadar RAM var?
Bilgisayarda 2 GB.

Sadece zaman dilimlerini değiştirmemeye karar verdim. Umarım o zaman az çok stabil çalışır.

Çalışıyor gibi görünse de.

 
Bilgisayarda 2 GB.

Sadece zaman dilimlerini değiştirmemeye karar verdim. Umarım o zaman az çok istikrarlı bir şekilde çalışır.

Çalışıyor gibi görünse de.

Penceredeki çubuklar ne kadar?

