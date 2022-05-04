Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 671
Dönem değiştirmeden hemen bir hata var.
Bununla nasıl başa çıkılacağı hiç belli değil, bu seçenek de çalışmıyor:
Kene başına bir enstrüman, çalışsa bile, InstaForex için 108 çift yüklediğim için çıkış yolu da yok:
string g_s_SymbolsTrade[] = {"EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY","USDCAD","AUDUSD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","EURGBP","EURCHF", "EURJPY", "NZDUSD", "AUDNZD",
"EURNZD","EURCAD","GBPAUD","GBPCAD","GBPNZD","CHFJPY","CADCHF","CADJPY","NZDCAD","NZDCHF","NZDJPY","EURAUD","GBPCHF ","GBPJPY","AUDCZK","AUDDKK","AUDHKD",
"AUDHUF","AUDMXN","AUDNOK","AUDPLN","AUDSEK","AUDSGD","AUDZAR","CADCZK","CADDKK","CADHKD","CADHUF","CADMXN","CADNOK ","CADPLN","CADSEK","CADSGD","CADZAR",
"CHFCZK","CHFDKK","CHFHKD","CHFHUF","CHFMXN","CHFNOK","CHFPLN","CHFSEK","CHFSGD","CHFZAR","CZKJPY","DKKJPY","EURCZK ","EURDKK","EURHKD","EURHUF","EURMXN",
"EURNOK","EURPLN","EURSEK","EURSGD","EURZAR","GBPCZK","GBPDKK","GBPHKD","GBPHUF","GBPMXN","GBPNOK","GBPPLN","GBPSEK ","GBPSGD","GBPZAR","HKDJPY","HUFJPY",
"MXNJPY","NOKJPY","NZDCZK","NZDDKK","NZDHKD","NZDHUF","NZDMXN","NZDNOK","NZDPLN","NZDSEK","NZDSGD","NZDZAR","SEKJPY" " ","SGDJPY","USDCZK","USDHKD","USDHUF",
"USDMXN","USDPLN","USDSGD","ZARJPY","USDDKK","USDNOK","USDRUR","USDSEK","USDZAR"};
dakikalarca, barı yüklediğiniz son çifte kadar zaten değişti.
Belki bir dakika içinde tüm döviz çiftleri için Aç ve Kapat almanın başka bir yolu vardır?
...
Piyasa İzleme penceresindeki tüm SymbolsTotal () enstrümanlarından herhangi biri için tik geldiğinde veya gerekirse her saniye döngüye girerek verileri anında alabilirsiniz.
Açılış ve Kapanış fiyatlarını nasıl alacağımı anlamadım?
Bana söyleme, CopyRates, CopyOpen ve CopyClose fonksiyonları dışında başka alternatif yükleme yöntemleri var mı?
Piyasa İzleme penceresindeki tüm sembolleri endekse göre inceleyerek SymbolName () işlevini kullanarak sembolün adını alın.
string SymbolName ( int pos, // номер в списке bool selected // true – только символы в MarketWatch );Ve sonra sembolün adıyla gerekli verileri alırsınız.
...
Değerler arasında boşluk bırakmadan histogramı veya çubukları bir araya getirmenin bir yolu var mı? Örneğin, bu tür bir oluşturma, ölçek minimum yapılırsa elde edilir.
Bilgisayarınızda ne kadar RAM var?
Bilgisayarda 2 GB.
Sadece zaman dilimlerini değiştirmemeye karar verdim. Umarım o zaman az çok istikrarlı bir şekilde çalışır.
Çalışıyor gibi görünse de.
Penceredeki çubuklar ne kadar?