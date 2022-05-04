Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 658
Belki de sınıflar için standart operatörlerin tanımını sunmanın zamanı gelmiştir.
tip:
Değiştirme derleme aşamasında gerçekleştiği için bu güvenliğe zarar vermez, ancak kullanıcı tanımlı türlerin arayüzü önemli ölçüde basitleşir.
Tehdit Böyle bir fırsat varsa, karmaşık , matris , yüksek hassasiyetli aritmetik uygulamak mümkün olacaktır.
Onlar. çok çeşitli görevleri çözebilir ve basitçe MQL5, kullanımı oldukça kolay bir dil haline gelebilir.
uzmanı test etmek istedim ne olmadan sorunlar 2011 ATC şampiyonasında çalıştı ancak artık çalışmıyor, dönüş hatası: 1.30898 sl'de 1.00 EURUSD satışı başarısız oldu: 1.33961 tp: 1.30287 [Geçersiz istek] .
Bu güncellemenin sebebinin bu olduğuna inanıyorum . Programda nelerin değiştirilmesi gerekiyor?
https://www.mql5.com/en/forum/1111/page575#comment_118621
ZeroMemory kullanıyoruz.
Uzun zamandır bekliyorum. Glory bir kez söz verdi. // Ne zaman olduğunu çoktan unuttum.. :)
Reklamları sorgulayalım.
Soracak ne var? Tanrı bilir ne değil, uygulama uzun zamandır C++'da mevcut, bu yüzden ihtiyaç karşılanıyor.
Uygulamak isteyip istemedikleri MQ'ya kalmış. Anket ne verecek? oy vermeyin, hepsi aynı, MQ yazacaklar (veya yazmayacaklar).
Tehdit Renat önceki sayfanın sonunda başlıyor, konu ne?
Böyle gerekli ve zorunlu bir işlevsellik için varım.
Mevcut görevleri bitirelim ve alalım.
Kabul ediyorum, bu tür şeylerin bir tür kararlı yapıdan tanıtılması gerekiyor, böylece hata düzeltmesi örtüşmez.
SD'de bir teklif oluşturulsun mu? ya da hatırlıyor musun?
https://www.mql5.com/en/forum/1111/page575#comment_118621
ZeroMemory kullanıyoruz.
Şey, bilmiyorum ya da yanlış yere koydum ya da bu seçenek çalışmıyor.
Çubuklarda korkunç bir şey oluyor... Tarihi öldürdüm (asla bilemezsiniz, diskte bozulduğunu düşündüm), yeniden indirdim - bazı bölümler tekrar kaybolmaya başladı (resimde bir boşluk) ... sunucu ile bugün?). Nesneler için hesaplanan değerler birkaç birim çubukla sola kayar... Daha önce doğru konumlandırılmış nesneler kaydırılır.
Ve genel olarak konuşursak. Hikaye bütün gün mü yoksa daha fazla mı yüklenecek? Görünüşe göre kompakt bir arşivde gelmiyor, ancak sıkıştırılmamış bir biçimde makineye zar zor akıyor. Bu nedenle soru: geçmişi terminal tarafından değil, sunucudan (arşivde) manuel olarak indirmek, ardından doğru yere paketini açmak mümkün mü ve orada zaten her zamanki gibi biraz indirilecek mi? şimdiki an?
Ve genel olarak konuşursak. Hikaye bütün gün mü yoksa daha fazla mı yüklenecek?