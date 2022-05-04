Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 660
Son üç işlemin geçmişini istiyoruz:
Ve hikayenin uyuşmadığını görüyoruz. Yani terminalde görüyoruz ama programlı olarak alamıyoruz.
//---
Bu bir hata mı yoksa amaçlandı mı ve bu işlemler artık programlı olarak yalnızca piyasa açıldığında alınabilir mi?
PS Bunu da denedim, yardımcı olmuyor:
Geçmişi seçerken TimeCurrent () yerine TimeTradeServer () kullanın.
Sadece bilgisayarın zamanını zaman içinde senkronize etmek gerekir, aksi takdirde fırsatları da kaybedebiliriz.
Bunu mu diyorsun? :
Dürüst olmak gerekirse, hala anlamıyorum, başka hangi durumda tüm işlem geçmişini alamazsınız ...
Lütfen bana bu günlük mesajının ne anlama geldiğini söyleyin:
Sadece bir kez oldu ve bir daha tekrarlanması mümkün değildi.
Aynı anda iki sorum var.
En son x32 yapımına değer. Neredeyse iki haftadır devam ediyor. Sorunlar dün veya dünden önceki gün başladı. Yani, ondan önce aynı yapı başarısız olmadı, ama sonra aniden başladı, ya da ne? Gösterge de uzun süredir değiştirilmedi. Yani, durum böyle değil, ortaya çıkıyor. O zaman ne? Rastgele durumlarda zaman diliminden zaman dilimine atlarken , gösterge hesaplamalarının bazı zaman dilimlerinde yanlış olduğu ortaya çıkıyor, grafik tam anlamıyla kayıyor. Bu zaman diliminden çıkmadan ve tekrar girmeden önce hiçbir şey düzeltilmez, hatalı hesaplamalar sanki önbellekte bir yerde saklanmış gibi son seferden düzeltilir. Bazen terminali yeniden başlatmak yardımcı olur, ancak bazen önbellek klasörünü ilgili zaman çerçevesinin hasta bir .hc dosyasıyla manuel olarak temizlemeniz gerekir. Daha önce durum böyle değildi. (Bu arada, emin olmak için bugün diski hatalara karşı kontrol ettim ve birleştirdim: olumlu etkilerden - sistemin yalnızca hafif bir hızlanması, ancak gösterge hesaplamalarındaki hatalar hala aynı.)
1. Hem yapı hem de aynı gösterge kendilerini daha önce kanıtlamışsa sorun ne olabilir? Bilgisayarın kendisini çöp sahasına atmanın zamanı gelmedi mi? Belki RAM "kurumuştur" ve büyük bir iyilik yüzünden ölüyordur?
2. Neden, yeni bir geçmişin yokluğunda (yani, hafta sonları keneler), daha önce değiştirdiğim ve ilgili .hc dosyalarının zaten oluşturulmuş olduğu standart olmayan zaman dilimlerine geçerken, aynı gecikme " Güncelleme bekleniyor ", ilk seferde olduğu gibi tekrar mı oluyor? Herhangi bir gösterge olmadan bile, tamamen yeni bir grafikte!
Aynı anda iki sorum var.
En son x32 yapımına değer. Neredeyse iki haftadır devam ediyor. Sorunlar dün veya dünden önceki gün başladı. Yani, ondan önce aynı yapı başarısız olmadı, ama sonra aniden başladı, ya da ne?
Seninle bir benzerliğim var, benim sorunumda, ondan önce , terminal güncellendiği andan itibaren hata ( 0x'e erişim ihlali okundu... ) ortaya çıkmadı ve hemen şimdi kendini göstermeye başladı. Hafta sonları. ))
Masonların entrikalarından başka bir şey değil. Forex'i gizlice kontrol edenler onlar...
Uygulama, yorumlarla birlikte yerinde, ancak nedense profilde görünmüyor.
Kesinlikle çözeceğiz.
Böyle. Eh, şimdi doğru gibi görünüyor. :)
Olmaması gereken yerde negatif bir sayı takıldı. İşte sorunu yeniden üreten bir komut dosyası.
İşaretsiz bir tamsayı alan bir fonksiyona negatif bir sayı iletirsek, işte o zaman şunu elde ederiz:
Bu tür anların derleme zamanında ele alınması gerektiğini düşünüyorum.