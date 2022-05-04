Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 667
SYMBOL_VOLUME_LIMIT özelliği.
Sembol başına açık bir pozisyonun ve bekleyen emirlerin ( yön ne olursa olsun ) izin verilen maksimum toplam hacmi
//---
Bu gerçekten doğru mu, yoksa farklı formüle edilmesi mi gerekiyor?
//---
Yazıldığı gibi anlamanız gerekiyorsa, aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın:
//---
Kırmızı nokta ile işaretlenmiş emir verilmemelidir, çünkü limiti aşan bir hacimle sipariş vermeye çalışırken hata almalıyız ( 10034 - Bu sembol için emir ve pozisyon hacmi limiti ulaşılmıştır).
Emir limiti doğru çalışıyor ve 12'den fazla emir (rekabetçi hesap) oluşturmaya çalıştığınızda emir ayarlanmıyor ve hata veriyor ( 10033 - Bekleyen emir sayısı sınırına ulaşıldı ).
Bir önceki gönderiye.
Aynısı konum hacmi için de geçerlidir. Yani hacim, hata döndürmeden güvenli bir şekilde aşılmıştır ( 10034 - Bu sembol için emir ve pozisyon hacmi sınırına ulaşılmıştır ). Aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın:
//---
Ve istediğin kadar aşılır:
Peki, bunları özgür düşünmenin olanakları hakkında. destek, zaten biraz önce konuştum. Moskova'daki mitinglerdeki gibi: Bazı sloganlar uğruna koordine oluyorlar, tamamen farklı bir şeyden bahsediyorlar. ...51 döviz çiftleri varsa ve hepsi bu kadar, o zaman kupalar olmamalı. Aksi takdirde, Forex'te tik hacimleri yerine bir yerden gerçek hacimler görünecektir. Şahsen, umurumda değil, ama bir şekilde her şey şüpheli. Ardından Bezrukov ile olan bölümü tekrar izliyoruz :)
Bugün onlardan bir yanıt aldım:
tol64'ten mesaj:
Bir önceki gönderi için başka bir soru. MT5 platformu sadece hisse senedi ticareti için mi olacak? Yani, EXCHANGE yürütme türü kalırsa döviz çifti olmayacak mı?
Şimdiye kadar, yalnızca döviz çiftleri sunması planlanıyor, ancak bir değişim tipi yürütme ve köprünün karşısında Currenex'ten bir bardak ile.
Bir önceki gönderiye.
Yukarıda bekleyen siparişler içindi.
AL/SAT işlemleri ile pozisyon hacminin artırılmasına gelince, her şey normal şekilde işleniyor. Limiti aşmaya çalışırken ilgili kodu alıyoruz ( 10034 - Bu sembol için emir ve pozisyon hacmi limitine ulaşıldı ).
//---
Son zamanlarda, bir dizi hata hakkında bazı sürekli hayal kırıklıkları oldu. Lütfen en kısa sürede düzeltin. Markete "kirli" bir ürün göndermek istemiyorum.
SYMBOL_VOLUME_LIMIT özelliği.
Sembol başına açık bir pozisyonun ve bekleyen emirlerin ( yön ne olursa olsun ) izin verilen maksimum toplam hacmi
...
Diğer şeylerin yanı sıra, burada hacmin yönden bağımsız olarak değil, yöne bağlı olarak aynı şekilde dikkate alınması da yanlıştır.
Örneğin (rekabetçi kısıtlama değerleriyle):
ALIŞ ( 10 lot ) açık pozisyonu var. Bekleyen bir BUY_STOP ( 10 lot ) emri ayarlarsanız, 10034 kodunu almalısınız, çünkü tetiklendiğinde, hacim sunucuda ayarlanan limitten ( 15 lot ) daha yüksek bir seviye artacaktır. Yazılanlara göre (kırmızı), bekleyen bir SELL_STOP emri vermeye çalışsak bile aynı kodu alacağız. Ama neden? Sonuçta pozisyonu bu şekilde kapatıyoruz. Bu nedenle, yöne doğrudan bir bağımlılık vardır.
Yardım'daki Dizin listesinde ACCOUNT_LIMIT_ORDERS özelliği yok. F1 özelliği aranırken veya tıklanırken, ACCOUNT_LEVERAGE vurgulanır.
tol64:
В списке Указателя, в Справке, нет свойства ACCOUNT_LIMIT_ORDERS . При поиске или нажатии на свойстве F1 выделяется ACCOUNT_LEVERAGE.
Teşekkür ederim. Kontrol edip düzelteceğiz.
Yalnızca bunu veya son gönderilerimde anlattığım her şeyi kontrol edip düzeltin mi? Kısıtlamaların yanlış muhasebesini kastediyorum. Servis Masası'ndaki her şeyi not alacak veya çoğaltacak mısınız?
Tabii ki servis masasında daha iyi. Yazılarınız konuyla ilgili oldukça dağınık. Sunucuyu belirtmeyi ve test kaynaklarını eklemeyi unutmayınız.
