Piyasa Derinliği'ndeki renklere odaklanırsanız, kafa karışıklığı var gibi görünüyor.
//---
Satın al düğmesi mavidir. Bu nedenle sipariş verebileceğiniz fiyatların da mavi olması gerekir. Şimdi her şey tam tersi ve buna alışmak için çaba sarf etmeniz gerekiyor ve başarılı olmanız pek mümkün değil. Bu psikolojik bir nüanstır. )))
Yardım'daki Pazar Derinliği ile ilgili bilgilere dayanarak, test şeması şöyle görünecektir:
//---
Ancak alım satım işlemleri gerçekleştirildiğinde, uzman günlüğünde, talebin tam olarak Piyasa Derinliği'ne en yakın fiyatı içermesine rağmen açıkça görüldüğü bir mesaj görüntülenir:
sonuç olarak fiyat yoktur (0,000):
ve ticaret işlevi false değerini döndürür:
//---
Günlükte, bir pozisyon açma girişiminin sıfır fiyatta olduğunu görüyoruz:
, ancak pozisyon hala mevcut fiyattan açılıyor.
//---
Bu bilgiler hatanın hangi tarafta olduğunu belirlemeye yetmez ise Servis Masasına yazacağım.
Çaydanlığa söyle lütfen, bekleyen bir emri nasıl geri çekebilirim?
trReq.order=order_ticket;
trReq.type=TİCARET_ACTION_REMOVE;
OrderSend(trReq,trRez);
Derleyici bana şunu veriyor: TRADE_ACTION_REMOVE enum'u dönüştüremiyor
ve aynı hata hakkında 2 kez.
Ayrıca daha önce sıfırlamayı denedim:
trReq.symbol =Sembol(); // BOŞ
trReq.magic=BÜYÜ; //0
trReq.hacim=0.0;
trReq.type=0;
trReq.fiyat =0.0;
trReq.sl=0.0;
trReq.tp=0.0;
trReq.type_time =0;
trReq.sona erme=0;
yardımcı olmuyor 597 yap.
Tam bir örnek verin lütfen. Şimdiden teşekkürler.
Tam bir örnek verin lütfen. Şimdiden teşekkürler.
Tam bir örnek standart kütüphanededir. OrderDelete () işlevi. Belgeler . Ayrıca, burada tüm ticaret işlemleri için işlevleri temel alabilirsiniz.
Ve harici bir parametre olarak belirtildiğinde dize hangi amaçla kesilir?
giriş dizesi - daha fazlaysa maksimum 105 karakter ayarlanabilir - sağ kesilir.
597 inşa
söyle lütfen, aşağıdaki kod neden ilgili pencereyi bulamıyor (kontrol ettim, bu sınıfa sahip bir pencere var)
bazı hatalar var gibi görünüyor
10008 dönüş koduyla (sipariş verildi), bu yöntem false döndürür.
Ancak sonunda emir yerine getirilir.
Bu nedenle demo hesapta gereğinden fazla sipariş açılmıştır.
Aynı sorun sayfanın en başında açıklanmaktadır. Burada: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page679#comment_164002 . Henüz bir cevap verilmedi.
//---
Demo hesabınız nerede?
1. Bu konuyu geç gördüm.
2. A*****i'de
Bunu 4. forumda mizahi bir amaçla yayınladım, ama bence burada da olmalı:
Oturup uzmanın (MT5) uçuşlarını analiz ediyorum ve günlüklerde bulduğum şey bu... DC'de ... nerede ???