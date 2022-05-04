Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 665
"Hayır, ya aptalım ya da kayaklar gitmez" (c) S. Bezrukov http://video.sibnet.ru/video293890 (sadece ilk cümle:])
EURUSD döviz çiftinin bir Piyasa Derinliği olduğu ortaya çıktı mı? - "Bu tür contalar için çift vuruştasınız" (c) S. Bezrukov :)
Hiçbir şey anlamadım. )) Direk alıntı yapmayalım. Yani, tezgah üstü piyasa, Piyasa Derinliği aracılığıyla döviz uygulaması türü olamaz mı? Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. )) İşte bana cevap verdikleri şey:
sergeev :
Yedelkin :
EURUSD döviz çiftinin bir Piyasa Derinliği olduğu ortaya çıktı mı?
onları gösterir. burada olmayan ne?
Müşteri terminalini / Pazar Derinliği'ni dikkatlice okuyoruz:
Pazar Derinliği
Piyasa Derinliği, belirli bir finansal enstrümanı mevcut en iyi fiyatlarla (piyasaya en yakın) satın alma ve satma emirleri hakkında bilgi görüntüler. Her uygulama için hacmi de görüntülenir.
Pazar Derinliği, yalnızca Borsa Yürütme modunda işlem gören semboller için kullanılabilir.
Genel kavramlardan ve belgelerden yola çıkıyorum (yukarıda sergeev için cevap): OTC piyasası, Piyasa Derinliği aracılığıyla borsa yürütme türünde OLMAMALIDIR.
tol64 :
Так у них там кроме 51 валютной пары и Золото/Серебро ничего нет. Правда они тип исполнения "Биржевое исполнение" только вчера сделали. До этого был Market .
Peki, bunları özgür düşünmenin olanakları hakkında. destek, zaten biraz önce konuştum. Moskova'daki mitinglerdeki gibi: Bazı sloganlar uğruna koordine oluyorlar, tamamen farklı bir şeyden bahsediyorlar. ...51 döviz çiftleri varsa ve hepsi bu kadar, o zaman kupalar olmamalı. Aksi takdirde, Forex'te tik hacimleri yerine bir yerden gerçek hacimler görünecektir. Şahsen, umurumda değil, ama bir şekilde her şey şüpheli. Ardından Bezrukov ile olan bölümü tekrar izliyoruz :)
Tamam, adım adım gidelim. ))
//---
Yeni bir keşfim var:
//---
Bir bekleyen sipariş verildi. Ve grafiğin altında (dikey ölçekle denedim) başka bir ticaret seviyesi buldum. Hatta iki veya üç. Bunları yukarıdaki resimde görebilirsiniz. Listede bile yoklarsa nereliler?
//---
PS Ve Glass ile bana gelmiş gibi görünüyor. Yarın deneyeceğim. ))
google: fiyat modeli
http://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/Pattern
Bir bekleyen sipariş verildi . Ve grafiğin altında (dikey ölçekle denedim) başka bir ticaret seviyesi buldum. Hatta iki veya üç. Bunları yukarıdaki resimde görebilirsiniz. Listede bile yoklarsa nereliler?
Bu muhtemelen hemen SD'dedir.
Yeni bir keşfim var:
//---
Bir bekleyen sipariş verildi. Ve grafiğin altında (dikey ölçekle denedim) başka bir ticaret seviyesi buldum. Hatta iki veya üç. Bunları yukarıdaki resimde görebilirsiniz. Listede bile yoklarsa nereliler?
Ekrandaki görünüme bakılırsa, bu dur/al seviyesidir. Tarihte bu kimliğe sahip bir sipariş var mı?