Yedelkin :

"Hayır, ya aptalım ya da kayaklar gitmez" (c) S. Bezrukov http://video.sibnet.ru/video293890 (sadece ilk cümle:])

EURUSD döviz çiftinin bir Piyasa Derinliği olduğu ortaya çıktı mı? - "Bu tür contalar için çift vuruştasınız" (c) S. Bezrukov :)

Hiçbir şey anlamadım. )) Direk alıntı yapmayalım. Yani, tezgah üstü piyasa, Piyasa Derinliği aracılığıyla döviz uygulaması türü olamaz mı? Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. )) İşte bana cevap verdikleri şey:

 

sergeev :

onları gösterir. burada olmayan ne?

Müşteri terminalini / Pazar Derinliği'ni dikkatlice okuyoruz:

Pazar Derinliği

Piyasa Derinliği, belirli bir finansal enstrümanı mevcut en iyi fiyatlarla (piyasaya en yakın) satın alma ve satma emirleri hakkında bilgi görüntüler. Her uygulama için hacmi de görüntülenir.

Pazar Derinliği, yalnızca Borsa Yürütme modunda işlem gören semboller için kullanılabilir.

 
tol64 :

Hiçbir şey anlamadım. )) Direk alıntı yapmayalım. Yani, tezgah üstü piyasa, Piyasa Derinliği aracılığıyla döviz uygulaması türü olamaz mı? Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. ))

Genel kavramlardan ve belgelerden yola çıkıyorum (yukarıda sergeev için cevap): OTC piyasası, Piyasa Derinliği aracılığıyla borsa yürütme türünde OLMAMALIDIR.

 
Yani 51 döviz çifti ve Altın / Gümüş dışında hiçbir şeyleri yok. Doğru, "Değişim yürütme" türünü yalnızca dün gerçekleştirdiler. Ondan önce Pazar vardı.
Peki, bunları özgür düşünmenin olanakları hakkında. destek, zaten biraz önce konuştum. Moskova'daki mitinglerdeki gibi: Bazı sloganlar uğruna koordine oluyorlar, tamamen farklı bir şeyden bahsediyorlar. ...51 döviz çiftleri varsa ve hepsi bu kadar, o zaman kupalar olmamalı. Aksi takdirde, Forex'te tik hacimleri yerine bir yerden gerçek hacimler görünecektir. Şahsen, umurumda değil, ama bir şekilde her şey şüpheli. Ardından Bezrukov ile olan bölümü tekrar izliyoruz :)

 
Tamam, adım adım gidelim. ))

//---

Yeni bir keşfim var:

//---

Bir bekleyen sipariş verildi. Ve grafiğin altında (dikey ölçekle denedim) başka bir ticaret seviyesi buldum. Hatta iki veya üç. Bunları yukarıdaki resimde görebilirsiniz. Listede bile yoklarsa nereliler?

//---

PS Ve Glass ile bana gelmiş gibi görünüyor. Yarın deneyeceğim. ))

 
patern nedir? Bir kişi bir desen tarayıcı yazmasını ister. sen açıkla belki yazarım
 
Xardas : Patern nedir? Bir kişi bir desen tarayıcı yazmasını ister. sen açıkla belki yazarım

google: fiyat modeli

http://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/Pattern

Bu muhtemelen hemen SD'dedir.

 
Ekrandaki görünüme bakılırsa, bu dur/al seviyesidir. Tarihte bu kimliğe sahip bir sipariş var mı?

